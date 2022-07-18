自由開講》蔣萬安失言又失格？

◎潘千山

民進黨台北市長參選人陳時中公布競選團隊後，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，民進黨若在防疫物資準備上像選舉布局一樣快，台灣疫情早被控制，云云。筆者認為蔣萬安失言又失格，對防疫及醫護人員相當不公，難怪國民黨基層里長戲稱蔣萬安是標準「天龍國王子」。

國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照）

其一、防疫非個人或何任何政黨的事：

防疫要成功必須中央與地方相配合，個人與團體配合，回顧防疫以來，防疫團隊不眠不休，老K有做過哪一件對防疫正面的事？防疫話講最大聲，一下要封城、一下要學中國蓋方艙醫院，結果是疫情爆發後，不但缺乏檢疫所，還要將確診者分送各地安置，連個防疫包也是陽春的可憐……這就是老K認為防疫做得最好的新北，至今確診人數仍高居全國前段；再者，老K極力護航的「恩恩」案，至今仍未交代清楚。老K的候選人，有何資格說三道四？

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其二、全世界只有老K會以防疫扯政府後腿：

老K從防疫開始，有跟台灣人站在一起嗎？沒有！天天鬧的是，為什麼不讓小明回家？為什麼不引進中國疫苗？更可惡的是，將國外捐贈的疫苗界定為「乞丐疫苗」……云云，舉目全世界防疫期間，如此惡劣的政黨，真的難得一見。最可惡的是，防疫工作相當沉重，老K的大立委動不動要指揮官陳時中去備詢報告，看看這些大立委囂張跋扈的模樣，真讓人作嘔，一下子要陳時中下台，一下子說陳時中應該被槍斃……現在又炒作陳時中「落跑」，這些人是不是該去看病？

筆者認為，選舉應提出政策主張、城市願景，談一些言不及義或講些酸言酸語，只會暴露自己無能，失言又失格，讓人看不起。

（退休教師）

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