自由開講》蔣萬安威權遺毒仍在心中？

◎李尚儒

日前，國民黨台北市長參選人蔣萬安酸陳時中的參選，是「司馬昭之心，路人皆知」，並呼籲陳不該把防疫與選舉混為一談，要參選就跟市民說清楚云云。筆者認為蔣的論述，既缺乏常識，亦缺乏基本民主素養。

日前，國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）酸陳時中（右）的參選，是「司馬昭之心，路人皆知」，並呼籲陳不該把防疫與選舉混為一談，要參選就跟市民說清楚云云。（中央社／資料照）

蔣錯用歷史典故，「司馬昭之心，路人皆知」係緣於魏帝曹髦在位時，由於大將軍司馬昭野心強大，企圖謀取帝位，昭然若揭…..。拜託，現在是民主社會，選舉是人民作主，選出心目中理想候選人，陳參選與「司馬昭之心」何干？不倫不類的連結，不是缺乏常識，就是缺乏格局。這種論述容易讓人質疑，威權遺毒是否仍留在蔣心中？

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再者，如果有人照樣造句言：章某某未經蔣家同意，擅自改姓蔣，是「司馬昭之心，路人皆知」，不知蔣萬安感覺是否恰當？候選人講話應謹慎，否則迴力鏢很可能打到自己。無的放矢的言論，只會自取其辱。

台灣經過多次的選戰洗禮，民眾對民主政治的認知亦相對提升，候選人不宜停滯不前。蔣身為最大在野黨的候選人，應提出未來施政藍圖，不宜活在自己的世界裡，自我感覺良好。小鼻子、小眼睛缺乏格局、缺乏常識的論述，如何能吸引選民的支持？

（退休教師）

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