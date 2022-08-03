自由開講》蔣萬安走鐘變酸民？

◎李芊蓉

國民黨台北市長參選人蔣萬安，當選立委後，雖無令人印象深刻的傑出表現，但年輕、長相不錯，頗有幾分當年馬英九溫文儒雅的風範，然而因其參選市長的手法，被批評是躺著選、佛系打法…。或許為了讓外界刮目相看，近日不知經過哪個高人指點，蔣萬安的言行從書生變成酸民，開口不是酸言酸語就是嗆聲不斷，讓人瞠目結舌。

國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照）

其一、落跑說：蔣萬安自己是與市民有約的民意代表，宣布參選並未辭官，繼續享受立委待遇，卻去指責一位辭官參選的政務官，而且在其眼裡，陳時中是一個沒有把事做好的指揮官，如今辭去職務卻又批評他落跑，實在不知蔣的邏輯為何？

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其二、防疫說：防疫是全民的事，必須不分朝野、黨派，齊心抗病毒。蔣萬安一再拿防疫的事情攻擊陳時中，彷彿防疫抗毒是陳時中一個人的事情，難道蔣忘記自疫情爆發後，國民黨從小明返台、口罩、疫苗、篩劑、往生者火化時間……等，都可當議題來扯，讓政府除了抗病毒，還要應付國民黨的毒舌。

其三、攬功說：一件法案的實施，必須經過多人及長時間的討論、評估，考量其可行性，而且還必須考量財源的平衡，蔣萬安把擴大不孕症補助，往自己身上攬，顯得眼光狹隘與缺乏度量。

其四、空洞說：陳時中與黃珊珊針對台北市長的參選議題，已聚焦在內湖交通、蓋捷運…，蔣萬安卻還糾結於萬華破口說、口罩、疫苗…等的是是非非，難怪有名嘴評論，蔣萬安都沒進到戰場來，如何被邊緣？

其實外界要求蔣萬安展現魄力，是希望他在政見以及處事態度上展現出一個領導者的氣勢，而不是要他變成刀子嘴，連對手吃一碗泡麵，都要低級酸，而自己去割稻、吃滷肉飯就不是假庶民嗎？台北市是國家首都，既然參選，就拿出首都市長該有的氣度與格調，而不是跟柯文哲、蔡正元、徐巧芯…比賽酸人。

（退休教師）

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