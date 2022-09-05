自由開講》愛就是放手

李忠憲／教授

看到何瑞英到處陪民眾黨的候選人去登記，尤其和高虹安兩個人同台的照片，很多人都覺得相當的驚訝。音地大帝對此寫道「今天早上高虹安去新竹市選委會登記參選市長，陪同她的人是柯文哲.....的媽媽？！這個政黨有榮譽黨媽，新政治真是新到你會怕！」

的確令人感到害怕！柯文哲今天會變成這樣，跟他的家庭教育有相當大的關係。

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圖為日前民眾黨新竹市長參選人高虹安早上在柯文哲媽媽何瑞英陪同下，到新竹市選委會登記參選市長。（資料照）

曾經有個紐約時報著名的女記者Ayelet Waldman 說：「如果一個好媽媽愛她的孩子勝過一切，那我就不是一個好媽媽，我愛我的丈夫勝過愛我的孩子」，很多人感到訝異，甚至有一些母親覺得不以為然，但這基本上不是一種健康的態度嗎？

父母對小孩的愛是一種非常複雜的關係，隨著小孩子需要，自己要不斷地調整放手。

孩子小的時候需要父母的關愛，這時候所謂的無盡的愛，勝過一切。當孩子長大後，需要我們少於我們需要他們，許多父母搞不清楚這種關係，正常的情況大概青少年就開始發生了所謂關係上的重大變化。理論上，青春期前的時間越親密，之後的時間就越殘酷。他們在年輕的歲月、有美好的人生、開拓自己的未來，正在進行過獨立的生活。

把小孩視為自己生命延伸的一部分，以為擁有小孩所有的一切，這樣的父母非常糟糕，心理學稱這種父母叫依附型的父母，而這種關係叫做親密的暴政。

很顯然柯媽媽把柯文哲當成他生命的延伸，小孩的事業就是她的事業，柯文哲是台灣民眾黨的黨主席，黨主席的媽媽就是他的長官，由黨主席的長官來陪同候選人登記，對她而言，一點也沒有任何違和感。

圖為台北市長柯文哲（右）與柯媽何瑞英。（資料照）

我覺得何瑞英不關心柯文哲，這句話講起來很荒謬可笑，但這些年來柯媽媽的表現就是如此。她讓一個60幾歲的柯文哲，呈現出她自己口中講的：他還是個孩子啊！讓柯文哲擁有這種老媽寶的社會形象，然後她全然不知道自己行為的不恰當。一個真心愛柯文哲的媽媽，不會老是這樣出來搶麥克風，讓自己的兒子表現的像個媽寶。

如果柯文哲不是個會影響你我的政治人物，我其實為他深深地感到悲哀，這樣的人到底活在什麼樣的監獄當中，一生都沒有自由！

一個老媽寶是台灣第三大黨黨主席，他的媽媽還會陪同這個政黨最重要的候選人之一去登記參選新竹市長，高虹安自己不會感到尷尬嗎？難道何瑞英還有其他的身分嗎？她就是柯文哲的媽媽！

想想之後全身起了雞皮疙瘩，連看到這種新聞都覺得尷尬，果然是令人害怕的新政治。

本文經授權轉載自：國立成功大學 李忠憲教授臉書

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