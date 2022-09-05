自由開講》黃珊珊變色功夫不遜「檳榔柯」？

李尚青

日前，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如指出，黃珊珊選擇以無黨籍參選的原因，一方面是認為北市選民已不在乎市長參選人的黨籍，一方面是希望若以無黨籍選上，能組成多元政黨色彩的聯合內閣。筆者認為若從三個面向檢驗黃珊珊，即可知蔡璧如是否在說夢話？

黃珊珊（右）日前選擇以無黨籍身分參選台北市長，在台北市長柯文哲（左）率領民眾黨台北市議員參選人的陪同下，前往台北市選舉委員會登記參選。（資料照）

其一、黃珊珊是不是變色龍？黃珊珊隸屬親民黨，目前並未退黨也未被開除黨籍，卻接受民眾黨徵召，然而竟以無黨籍身分參選，這種到處逢迎的態度，不就是柯文哲在台派面前自稱是墨綠，在雙城論壇就喊兩岸一家親的檳榔態度嗎？

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其二、支持黃珊珊就是支持柯文哲？柯文哲市長八年，政績乏善可陳，滿意度總是掛車尾，不僅人口嚴重流失，北捷、貓纜也虧損連連，且有事就推給中央的不負責態度最為失格，如板南線損壞7年，推給中央卡蛋…而黃珊珊的有事往外推的態度也不遑多讓，如內湖交通推給馬英九…另一方面黃珊珊一再批評「萬華破口說」、3+11政策，卻完全忘記自己的好心肝打特權疫苗事件。

其三、柯文哲會是黃珊珊的背後靈嗎？柯文哲要競逐2024總統大位的野心昭然若揭，若黃珊珊當選台北市長，柯文哲會不會以台北市為其競選大位的寄生處？再者以柯文哲喜歡在媒體前，大嘴巴地說三道四的習慣，到時候會不會讓黃珊珊施政綁手綁腳？

筆者認為，政治人物不能以變色龍來取巧，也不能像佛跳牆般任意攪和，呼嚨大家！

（退休教師）

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