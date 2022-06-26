自由開講》從台海內海說道金廈大橋

邱志偉

近日政壇傳出「興建金廈大橋」之說，起因來自於台北市長柯文哲赴金門的即興之舉，但背後的國安因素則不能不謹慎以對。金廈兩地，按當前的憲政視角來說，與台灣本島自不屬於同一地區。從歷史角度觀之，則是將戰地，完全改為生活圈。生活型態上，則是從兩地從目前的船運通行，直接改為陸域接軌，交通運輸的改變只是技術層次，真正的問題核心是讓兩岸關係更聚焦於國內抑或是國際問題。

近日政壇傳出「興建金廈大橋」之說，起因來自於台北市長柯文哲（左）赴金門的即興之舉，但背後的國安因素則不能不謹慎以對。金門縣長楊鎮浯（右）。（資料照）

「興建金廈大橋」在政壇不是新議題，而金門人長久以來的盼望，又與台灣本島防衛主位思考有無扞格，這是中華民國政府自1949年撤退來台後，始終難有明確定論的一項問題。本文試圖從歷史面、憲政與地理角度、國安因素等方面來全盤思考金廈大橋在此刻思考與討論的意涵。

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首先，在歷史面而論，中華民國政府撤退來台之後，金門經歷數次大小戰役，其中最著名的當屬1958年的823砲戰。該場戰役按中國宣傳理由，是為測試我國與美國簽訂的《中美共同防禦條約》，美國對於防衛中華民國的底線，因為當年美方確實對於蔣氏政權堅守金馬頗有微詞，但在823砲戰開打之後，美國仍提供不少軍武資源協助。

此外，該場戰爭也同時出動了來自台灣本地的軍人來打該場戰役，可以說台灣本島不只是政府，也包含台灣人民共同浴血奮戰，守護住這塊土地，金門從歷史上的角度觀之，不只是在冷戰史上有重要意涵，也是台灣與金門人民共同奮鬥所獲取的勝利之地。因此，金門的歷史意義，也同樣要將台灣的觀點納入觀之，不能忽略台灣本島的防禦思維。

再者，從憲政與地理角度來看，金門與馬祖是我國目前憲法層級下，對大陸地區還有主權要求依據的關鍵，在憲政體系下，金廈在行政區劃分為福建省而非台灣。目前雖然行政區上，福建省已經完全虛級化，不編人員與預算，但在行政機關上仍有冠上福建省的組織，例如：福建高等檢察署金門檢察分署、福建連江地方檢察署，因此金門馬祖地位顯得特殊，對台灣本島來說又有些尷尬。由於從台灣主體思考問題時，福建省對台灣而言就是中國國內的行政區，我們要如何看待福建省遺緒問題，至今依然無定論。特別是福建省的存在，已非過去中共眼中視為內戰未完的眼中釘，而是當作台獨不可能實現的象徵意義。

此外，若我們從地理區位角度來看，金門與廈門僅一海之隔，兩邊相隔不到10公里，但金門和台灣本島則相距277公里，兩者之間從地理角度上來看，誰與誰是共同生活圈，確實顯而易見。但金廈之間，雖然地理生活上，是因為政治因素而曾被強迫切開，但目前的融合，背後卻仍帶有政治因素上的疑慮，不能單純的因為地理距離、生活圈的關係，便徹底陷入任人宰割的境地。

最後，最重要的就是國安問題。為何中國要主張台海內海化，關鍵就是希望將台灣與中國的海峽之隔，從國際層面上的國安界線，降低為國內層次的地理界線。根據中國國台辦的說法，中國對金門目標是：「促進廈門與金門率先融合發展，推進廈金之間通橋、通電、通氣項目，支持實施更加便利廈金兩地人員往來通關制度…..建立兩岸產業標準合作信息庫，推進物流、電子口岸等信息化標準共通。」中國將金廈一體化的重點目標，很顯然是希望藉由金門做跳板，從而透過金門影響台灣的制度準則，達成兩岸一體化的目標。

而且中國目標並非僅是通橋，2018年金廈已通水，未來若通橋、再走向通電，新黨主席甚至主張可將廈門地鐵延伸至金門，金廈之間將已全然喪失國境之別的實質意義，宛若是高雄前鎮與旗津的概念。

台海問題內海化與金廈大橋之間，其本質都將牽涉至將兩岸問題內國化的戰略目標，是將兩岸問題愈趨國內化，要讓兩岸關係喪失國際斡旋空間。未來金門恐成克里米亞，而台灣的烏克蘭對照地位更是不言自明。思考金廈大橋時，不能忽略中國深層統戰的戰略意義，這點朝野政黨都應警醒。至於金門的生活圈問題，必須要從長計議，從兼具我國整體國安的角度整體思維，萬不可顧此失彼造成國安破口。

（立法委員）

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