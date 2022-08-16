自由開講》三句英文回應柯文哲的「Ugly」說！

洪昱睿

最近，民眾黨主席兼台北市長柯文哲，針對前民進黨桃園市長參選人、亦為前新竹市長林智堅的台大國發所碩士論文案重砲痛批民進黨中央的處理機制與方式太「Ugly」（醜陋）了。

然而林智堅案爆發後，一堆各黨政治人物紛紛被爆出疑似有類似醜聞問題，陸續包括國民黨南投縣長參選人兼立法委員許淑華、國民黨台北市議員參選人兼黨副發言人林杏兒等人，都爆出論文與學位的相關爭議。

請繼續往下閱讀...

接著，竟連柯文哲最倚重、最親近的「類家臣」，民眾黨立法委員，綽號「血滴子」的蔡壁如，也爆出在德明財經科技大學取得碩士學位的論文也有大幅度抄襲的荒唐爭議。

近日，柯文哲（左）最倚重、最親近的「類家臣」，民眾黨立法委員，綽號「血滴子」的蔡壁如（右），也爆出在德明財經科技大學取得碩士學位的論文也有大幅度抄襲的荒唐爭議。（資料照）

柯文哲，你批綠不批藍也就罷了；但別忘了這兩句真理「當你一根手指頭指著別人時，有四根手指頭指向自己」、「刮別人鬍子之前，先把自己的鬍子刮乾淨」。你對自己親信蔡壁如捲入論文抄襲風波的立場和態度究竟是什麼？你要如何止血？別再說「該怎麼辦就怎麼辦」了，因為這是句廢話，哪件事情不是該怎麼辦就怎麼辦的？

自己管不住屬下，還敢厚著臉皮指責別的政黨，何況那是在你命中有大恩的政黨，做人如此不厚道「How dare you?」（你怎麼敢？），自己登上台北市長之位，不思如何便利市民生活，快卸任了留下一堆爛尾需要繼任者幫你擦屁股「Shame on you.」（太無恥了），你的一言一行看在明白人眼裡，真的只覺得「Disgusting」（超噁心）而已，肖想二〇二四？自己知所進退吧！

（語文工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法