胡，怎麼說》金廈大橋「虛擬」，舔共促統「實境」！

金廈大橋一直都是「虛擬」，舔共促統才是他們構築的「實境」！

民眾黨主席、台北市長柯文哲訪金門，說是建了金廈大橋，金門問題就解決一半云云。就如老狗耍不出新把戲，柯黨魁重彈老調，仍是以「虛擬」的金廈大橋，掩蓋其背後舔共促統心態的「實境」。

請繼續往下閱讀...

其實，虛擬的不只是柯文哲等的金廈大橋，張亞中稱當選市長就宣布高雄市為「非戰和平區」、呂秀蓮高唱的和平、反戰、中華邦聯，馬英九那幫人九二、一中、統合等無所不用其極舔共促統，就不用多說了...，他們講的東西都是有前提條件的，前提條件就是要台灣付出重大代價，前提條件就是通過台灣向中國投降，才能求得他們說的比唱的還好聽的和平啦、金廈大橋啦、邦聯啦等等，但是，既已投降了，一切都沒了，那些也都作廢了。

金廈大橋不是不能建，但是，絕不能為政客舔共、促統而建！不能為方便引共軍佔領金門而建！

金廈大橋興建與否？如果金門、廈門同屬一國，要考慮的只是經濟上的成本效益，如果金、廈分屬兩國（或兩個分治的政治實體），那麼，興建與否的前提，就是兩國或兩個政治實體關係的良、劣了。

柯文哲大談金廈大橋、被歸屬急統派的藍委陳玉珍等立即配合呼應，簡直一拍即合，因為他們的心態不謀而合，就是認為金門、廈門同屬「一個中國」，所以不必考慮政治因素，只須考慮交通等便利性。

這種故意略去前提條件的單線式思維，曝露的就是，他們企圖以「虛擬」的金廈大橋，達成實踐舔共促統「實境」的目的！

他們認知的同屬一國、同屬一中，但是，一國、一中，都由一黨專政統治中華人民共和國的中共政權定義，這就把金門、廈門之間建大橋當做中國「內政」了，這不就是在呼應中國外交部最近聲言台海是中國「內海」嗎？此時提金廈大橋如不叫舔共促統、什麼才叫舔共促統？！

從軍事面看，金廈大橋可能引共軍入關的軍事作用，不必太過危言聳聽，老實說，共軍若要佔領金門，我們最後守不住，但是，固守金門的作用就是延滯共軍侵台攻勢，若建了金廈大橋，共軍的確方便長驅直入金門。有人說炸掉就好了，問題是危急時因種種如背叛等因素以致炸不成呢？

很多金門人其實都應該很清楚，目前金、廈之間有船（小三通）、飛機，便利性不差了，有大橋當然更方便，但若在一黨、一國之下呢？專制統治之下受制於人的很多很多「不方便」，相信曾受國民黨政權長期軍管的中老輩金門人都知道滋味，而一黨專政的中共比國民黨政權好或更壞？大家心知肚明！

純就經濟面來看，對岸的廈門，面積1912平方公里、人口528萬人，金門面積151.6平方公里、人口14萬多人，若不因兩岸對抗分治，若是金、廈同屬一國，金門縣只是地級市廈門市中共市委管轄的偏區縣、廈門市委上級是中共福建省委、省委上級才是中共中央，偏區縣金門怎可能期待中共給多少資源?

現在中共為了統戰，又是金廈大橋直通、甚至還稱規劃購建海底隧道其中一個方案就是北京-廈門-金門-台灣，人家畫餅搞統戰，你就拿來當舔共滿漢全席配合統戰。如是而已!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法