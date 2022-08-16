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胡，怎麼說》藍、白也被爆抄襲，朱立倫卻一臉不在乎，柯文哲反向氣呼呼！

胡文輝

胡文輝

2022/08/16 03:10

林智堅被控碩論涉抄襲，尚在爭辯階段，藍黨就全黨大吼大叫「醜聞」，白黨上下也大叫「ugly」,一齊逼迫林退選。在一群具特定政治立場的假包公、偽青天們未查就判、未審先斷之下，程序正義及實質正義都沒有之下，公器私用動用「狗頭鍘刀」鍘了林智堅，林智堅也退出桃園市長選舉。這下得意了，藍白！

不料，報應來的可真快，藍黨、白黨人士都被連環爆抄襲，以彼之道還施彼身，但是，卻見藍黨黨魁朱立倫一臉不在乎狀、不承諾黨內人士涉抄襲就退選；白黨黨魁柯文哲被逼問急了，答不出、閃不掉，竟語無倫次亂反嗆、只見氣乎乎！

藍、白兩黨原來高高舉起的捍衛學術倫理、道德良知、怎麼教小孩等等「鍘林」立牌的訴求呢？在面對同黨自家人被控涉抄襲時，瞬間就消失在荒煙漫草中，「醜聞」、「ugly」等罵人用語全都自己吞下肚，兩黨黨魁的雙重標準還真的一家親！當初一副正義凜凜高呼鍘林救學術的教授們，一遇藍白馬上如鴕鳥自埋頭不聞聲！啞了，不叫了

當抄襲醜聞自家連連爆，國民黨怎麼悶聲了?黨魁怎麼不見了?朱立倫呢?應該比照上回鍘林時發表義不正辭很嚴的譴責聲明、強逼退選才對呀，如果黨員不退選，你的黨至少可以撤銷提名吧，卻見他一臉不在乎，當做什麼事都沒發生。

就以南投縣縣長候選人許淑華、議長何勝豐被爆涉抄襲為例，許淑華案，藍軍完全和鍘林智堅案的態度相反，就是一路瞎挺到底，還暗指是政治迫害云云，本案由逢甲大學處理中，大家就等著看，反正不論結果如何，國民黨先打預防針，不論誰涉及都不承諾退選，那就是鐵定不會換人啦。

國民黨的南投議長何勝豐由小學畢業學歷，在兩年內，跳過國中、高中、大學共3大段10級的學程，直接跳到亞洲大學碩士班，並取得學位，大跳級簡直比天才兒童更神奇，他的碩論是「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討。一篇涉及醫學專業及統計的論文，本篇與曾任他助理、同在亞大、同碩班、同一指導教授、同年畢業、同獲碩士的羅崴騰之碩論分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」，簡直如複製羊桃莉姐妹，其至連謝辭都一模一樣。

這裡只提兩個疑問，1，何勝豐小學畢業直接跳級生物與醫學資訊碩士，大家既驚訝又欽佩，應該不反對測驗一下吧，請管中閔們、蘇宏達們，既自稱那麼在乎台灣學術，請一起支持重考一下，就考何大議長碩論裡的幾個英文單字就好，如思覺失調、內分泌、新陳代謝....等的英翻中或中翻英。

2，何勝豐、羅崴騰兩篇論文如此相像，到底是怎麼回事?請程序正義、實質正義都兼顧之下審查、比對，莫學台大學倫不倫。

政治反應及效應上，何勝豐稱，他不是靠學歷當選，而是選民支持，所以講他學歷什麼的他不在乎!何勝豐不在乎、朱立倫等藍黨看來也不在乎，完全和林智堅安雙標且兩極。

至於白黨大將蔡璧如被控碩論到處複製貼上，並被指一大段文字抄襲市議員簡舒培臉書，曾出口就對林智堅論文案ugly」的柯文哲，竟不問青紅皂白就護航到底。被抄襲的簡舒培質詢柯時，柯回答不出，竟氣呼呼的反質詢嗆簡舒培:有唸碩士嗎?知道論文怎麼寫嗎? 就是扺死不認自己人有錯。簡舒培當然寫過論文並取得台大政治系在職專班碩士。

蔡璧如碩論抄簡舒培臉書一事，簡舒培既然臉書開地球公開，當然可以引用，但是，著作是有人格權的，引用當然要註明出處，碩士論文引用更要註明引自簡舒培臉書，否則就有偷竊之嫌。明明錯了，柯白黨卻上下硬ㄠ護航到底，辯不過就藉氣呼呼混過去，就把他罵人的話讓他吞回去:真是「ugly」、「噁心」!

##要不要來個全面性的學界一清專案?有人說，這樣學術掃黑，會動搖國本，但那又怎樣?

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