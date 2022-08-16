胡，怎麼說》藍、白也被爆抄襲，朱立倫卻一臉不在乎，柯文哲反向氣呼呼！

林智堅被控碩論涉抄襲，尚在爭辯階段，藍黨就全黨大吼大叫「醜聞」，白黨上下也大叫「ugly」,一齊逼迫林退選。在一群具特定政治立場的假包公、偽青天們未查就判、未審先斷之下，程序正義及實質正義都沒有之下，公器私用動用「狗頭鍘刀」鍘了林智堅，林智堅也退出桃園市長選舉。這下得意了，藍白！

不料，報應來的可真快，藍黨、白黨人士都被連環爆抄襲，以彼之道還施彼身，但是，卻見藍黨黨魁朱立倫一臉不在乎狀、不承諾黨內人士涉抄襲就退選；白黨黨魁柯文哲被逼問急了，答不出、閃不掉，竟語無倫次亂反嗆、只見氣乎乎！

請繼續往下閱讀...

藍、白兩黨原來高高舉起的捍衛學術倫理、道德良知、怎麼教小孩等等「鍘林」立牌的訴求呢？在面對同黨自家人被控涉抄襲時，瞬間就消失在荒煙漫草中，「醜聞」、「ugly」等罵人用語全都自己吞下肚，兩黨黨魁的雙重標準還真的一家親！當初一副正義凜凜高呼鍘林救學術的教授們，一遇藍白馬上如鴕鳥自埋頭不聞聲！啞了，不叫了！

當抄襲醜聞自家連連爆，國民黨怎麼悶聲了?黨魁怎麼不見了?朱立倫呢?應該比照上回鍘林時發表義不正辭很嚴的譴責聲明、強逼退選才對呀，如果黨員不退選，你的黨至少可以撤銷提名吧，卻見他一臉不在乎，當做什麼事都沒發生。

就以南投縣縣長候選人許淑華、議長何勝豐被爆涉抄襲為例，許淑華案，藍軍完全和鍘林智堅案的態度相反，就是一路瞎挺到底，還暗指是政治迫害云云，本案由逢甲大學處理中，大家就等著看，反正不論結果如何，國民黨先打預防針，不論誰涉及都不承諾退選，那就是鐵定不會換人啦。

國民黨的南投議長何勝豐由小學畢業學歷，在兩年內，跳過國中、高中、大學共3大段10級的學程，直接跳到亞洲大學碩士班，並取得學位，大跳級簡直比天才兒童更神奇，他的碩論是「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討」。一篇涉及醫學專業及統計的論文，本篇與曾任他助理、同在亞大、同碩班、同一指導教授、同年畢業、同獲碩士的羅崴騰之碩論「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」，簡直如複製羊桃莉姐妹，其至連謝辭都一模一樣。

這裡只提兩個疑問，1，何勝豐小學畢業直接跳級生物與醫學資訊碩士，大家既驚訝又欽佩，應該不反對測驗一下吧，請管中閔們、蘇宏達們，既自稱那麼在乎台灣學術，請一起支持重考一下，就考何大議長碩論裡的幾個英文單字就好，如思覺失調、內分泌、新陳代謝....等的英翻中或中翻英。

2，何勝豐、羅崴騰兩篇論文如此相像，到底是怎麼回事?請程序正義、實質正義都兼顧之下審查、比對，莫學台大學倫不倫。

政治反應及效應上，何勝豐稱，他不是靠學歷當選，而是選民支持，所以講他學歷什麼的他不在乎!何勝豐不在乎、朱立倫等藍黨看來也不在乎，完全和林智堅安雙標且兩極。

至於白黨大將蔡璧如被控碩論到處「複製貼上」，並被指一大段文字抄襲市議員簡舒培臉書，曾出口就對林智堅論文案「ugly」的柯文哲，竟不問青紅皂白就護航到底。被抄襲的簡舒培質詢柯時，柯回答不出，竟氣呼呼的反質詢嗆簡舒培:有唸碩士嗎?知道論文怎麼寫嗎? 就是扺死不認自己人有錯。簡舒培當然寫過論文並取得台大政治系在職專班碩士。

蔡璧如碩論抄簡舒培臉書一事，簡舒培既然臉書開地球公開，當然可以引用，但是，著作是有人格權的，引用當然要註明出處，碩士論文引用更要註明引自簡舒培臉書，否則就有偷竊之嫌。明明錯了，柯白黨卻上下硬ㄠ護航到底，辯不過就藉氣呼呼混過去，就把他罵人的話讓他吞回去:真是「ugly」、「噁心」!

##要不要來個全面性的學界一清專案?有人說，這樣學術掃黑，會動搖國本，但那又怎樣?

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法