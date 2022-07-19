自由開講》雙城論壇真的有存在的必要嗎？

◎黃大益

2022台北上海雙城論壇將於7/19登場，自2010年開辦至今已越趨形式化，今年論壇不但是以線上會議方式舉行，而且過程僅90分鐘，對於台北市政發展有何實質幫助，令人不解；其次，於台北市民而言，迫切關心的市政議題如高房價、疫情與經濟發展等，上海都做得比台北還要差，更無參考、效法的價值。

但對中國來說，雙城論壇是製造台灣內部矛盾、增加中央與地方的衝突，並對台灣進行政治宣傳的大好機會，從柯文哲市長的「兩岸一家親」，到去年上海市長直言：「兩岸同胞都是中國人」，都在透過論壇大吃台灣豆腐。

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回過頭來想，為何柯文哲市長為何執意要辦理論壇？如果是單純促進兩岸交流，那柯市長日前接受議員質詢時卻稱「我當總統的話，我的飛機也會飛過中線」，由此見得對國家安全與維持區域穩定的發言相當輕率，缺乏總統格局該有的高度思維與應有的認知及準備。那柯市長的雙城論壇是否有其他的政治考量，藉此拉攏深藍選民認同？然而身為柯市府現任的副市長黃珊珊卻不出席論壇，是否為了顧及年底市長選舉的中間選票？若真如此藉由論壇大玩兩面手法，中方為了統戰台灣、北市府為了市長選舉，這樣的論壇早已背離城市交流的初衷，是否還有存在必要，答案呼之欲出。

為何柯文哲市長為何執意要辦理論壇？如果是單純促進兩岸交流，那柯市長日前接受議員質詢時卻稱「我當總統的話，我的飛機也會飛過中線」，由此見得對國家安全與維持區域穩定的發言相當輕率，缺乏總統格局該有的高度思維與應有的認知及準備。（資料照）

當然，台灣絕不可放棄任何增加能見度的機會，但雙方各懷鬼胎、協商口惠實不至的雙城論壇根本不是市民所樂見的，如此勞民傷財的政治大拜拜，大可不必。台北作為國家首都，應該要具更高的國際視野，思考與世界民主國家的城市交流，實際效益遠大於與上海的城市論壇。對此，民進黨台北市長參選人陳時中直言：「若沒價值或效果的論壇就不用辦，也期待未來台北能以國際交流取代兩岸思維，做出對市民最有利的決定」。對於全國人民而言，也希冀蔣萬安委員與黃珊珊副市長能表明對雙城論壇的態度，而不是讓台北、讓台灣錯失更多與國際社會交流的機會。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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