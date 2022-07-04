自由開講》假白色力量續集？！

陳玉奇

近日，媒體報導「被視為台北市長柯文哲接班人」的副市長黃珊珊將以無黨籍參選台北市長。於是，各界紛紛揣測黃珊珊不代表民眾黨參選的動機，例如台北市議員王鴻薇就懷疑黃珊珊想效仿當年柯文哲模式與民進黨合作拉下蔣萬安，柯市長則出面緩頰說黃珊珊是宋楚瑜的愛將，言下之意是：黃珊珊沒代表民眾黨是因為黃珊珊出身親民黨，不想讓宋楚瑜難堪。

近日，媒體報導「被視為台北市長柯文哲（右）接班人」的副市長黃珊珊（左）將以無黨籍參選台北市長。（資料照）

其他人講這種話還情有可原，柯文哲市長講這種話最噁心，當年他就是掏空親民黨人才、挖角親民黨市議員、導致親民黨台北市議會黨團消失的罪魁禍首，現在居然搖身一變關心起宋楚瑜的處境？

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其實，對廣大台北市民來說，誰拉下誰或顧及誰的顏面都不是選民最關心的，選民最關心的是：黃珊珊以無黨籍參選台北市長是不是「假白色力量續集上演」？猶記得八年前柯文哲不加入民進黨，堅持以「白色力量」無黨籍參選，颳起一陣柯P旋風，風靡程度不下於四年前的韓流，大勝連勝文25萬票；不料，四年過去，「假白色力量現出原形」說出兩岸一家親，許多當年投柯P的綠營支持者驚覺被騙，「假白色力量」柯文哲僅以3000票之差慘勝連任。

今年，又到了台北市長選舉年，被視為柯文哲市長接班人的黃珊珊居然又上演與她老闆八年前同樣的戲碼：以無黨籍參選台北市長。這一齣鬧劇，台北市民還會買單嗎？當年，朱高正說政治就是最高明的騙術，但朱高正忘記說同樣的騙術能騙幾次。況且，今天黃珊珊能有樣學樣用無黨籍參選台北市長，明天選上台北市長後，她會不會也有樣學樣自己成立一個新政黨當黨主席，然後利用市政府資源挖角民眾黨議員及人才（對自己的前老闆柯文哲捅一刀）？台北市民已經被民眾黨利用市府資源寄生過了，還準備讓披著「假白色力量外衣」的政客再次寄生嗎？

（中小企業負責人）

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