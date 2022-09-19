自由開講》黃珊珊瞎掰胡扯功夫不遜柯p？

◎張騫容

日前黃珊珊表示柯是他的老師，這句話說得滿貼切，俗話說：「近朱者赤，近墨者黑。」試觀黃近期的言論，其瞎掰胡扯功夫不遜柯ｐ。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）和在台北市長柯文哲（左）。（資料照）

其一、湖南說：黃珊珊為拉近與宋楚瑜的關係，言祖籍是中國湖南，引來批評，黃珊珊隨即改口祖籍是湖南，但現在的湖南叫做「內湖南港」。瞎掰胡扯功夫，了得！不愧為柯ｐ高徒。

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其二、變色龍：黃珊珊曾是新黨、又是親民黨，又曾接受民進黨禮讓，現又與民眾黨勾連，今又打如意算盤以無黨籍參選。堪稱集變色龍的投機於一身，其變色的功夫不遜於「檳榔柯」。

其三：疫苗口水：黃珊珊頻頻以疫苗攻擊對手，卻忘了北市府打特權疫苗及幕後的BEN，再看，原本北市編列28億要採購疫苗及防疫物資，後來自行刪除惹議，柯原先認錯，後又改稱，他錯在太相信中央，真會拗！花博打疫苗，因動線沒規畫好，許多長者冒雨排隊等一個多小時被炮轟，柯跑得遠遠的不見人影，黃珊珊人又在哪裡？

其四、造口業：柯ｐ一向以「嘴賤」聞名，甚至以「狗」來稱其周遭的人，也許黃追隨柯ｐ久了，經柯ｐ的薰陶，在無憑無證下，也可指控對手擋疫苗，而且口無遮攔以「害命必遭天譴」來詛咒他人；從因果報應的觀點，缺口德，胡亂詛咒他人，往往會迴向報應在自己身上；筆者認為，為了選舉，無端攻擊別人，造口業者才會遭天譴。

從黃珊珊的言行檢視，她的行事風格，像極了柯ｐ；柯ｐ每次施政滿意調查，幾乎都敬陪末座，遇各種狀況則推給中央，如果真的讓黃當市長，是否會「柯規黃隨」，成了柯的化身，是否會經常出言不遜？瞎掰胡扯？值得慎思！

（退休教師）

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