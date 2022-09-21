胡，怎麼說》蔣萬安打臉兩蔣，高虹安挖坑自陷！

蔣萬安、高虹安，一藍、一白，蔣是國民黨台北市長候選人、高是民眾黨新竹市長候選人，「兩安」最近都很不安，聲量都在竄升，卻都是負面聲量遠大於正面聲量。

高虹安的負面聲量昨天一夕衝高，後來居上，凌駕所有候選人，就先談高虹安挖坑自陷。博論被控涉抄襲，高虹安辯解說道:「我北一女台大不說，師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部，再去台大研究所灌水。」

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高虹安的博士論文被指涉抄襲，這是比林智堅的碩論事件更嚴重百倍的學倫事件，高虹安沒從學術面論證來自證清白，卻擺出學霸之姿來證明自己，但學倫和學霸是兩碼事，她不但證明不了任何沒抄襲之事，更自曝高高在上、自大、自狂、歧視所有學歷不如她的人的嚴重偏執心態，這段話只自證了一件事，就是她不夠格當市長，即使當選也肯定是一個吊車尾的爛市長（其實她的黨魁柯文哲已做出示範）。

記得林智堅被藍營指控碩論抄襲之時，柯文哲整天把醜聞、醜事掛嘴邊狠批、開口就是ugly、不知講了多少次，還說不只林智堅一個，還有一狗票云云，國、眾兩黨更全力出手猛攻民進黨。在林智堅退選桃園市長後，最近又因發言被認為比喻失當，柯還狠酸，剛從一個坑爬出來，又掉到另一個坑...。

現在，他之前講的還有一狗票，白軍也在其中，柯文哲講的狠話、酸語，醜聞、醜事、ugly等等等，全都留著自己人用吧。他那個「坑」的比喻，用在高虹安身上也有如量身做的，只是她還沒從被指學倫涉抄襲不倫的坑爬出來，又自己挖個大坑自己跳!

至於藍營，就更不堪聞問了，當初追擊痛打林智堅及民進黨時，那些強調學術良心、誠信道德、批判倫理無存的那些人，在藍軍一狗票涉及抄襲時，怎麼一下都不見了，良心都被狗吃了吧!呼叫管中閔、蘇宏達等等等。

再看蔣萬安，他身上有沒有蔣介石、蔣經國兩蔣傳宗的「血緣基因」？目前引發熱議，真相如何，目前尚不得而知，但是，他身上裡肯定沒有兩蔣的「反共基因」！沒反共基因，卻掛兩蔣旗，每一面旗子，蔣萬安根本都在打臉蔣經國、連蔣介石也慘遭狠打臉!

為了拚選戰，他祭出「兩蔣旗」，打著蔣經國、蔣萬安同旗的旗號，意圖塑造自己繼承蔣家、唯一正藍的標誌，以擺脫黃珊珊力爭代白藍、幾乎要「取萬安而代之」的纏鬥！

但是，掛在兩蔣旗裡的兩人的兩種基因，血緣基因待驗證、反共基因則蔣經國到過世都反共到底，堅持不接觸、不談判、不妥協「三不」，蔣萬安則和現在的國民黨同樣棄守反共、畏共如虎、其父蔣孝嚴沉淪於親中舔共更不堪聞問！

蔣萬安如要寫實的祭出他的「兩蔣旗」，不應是蔣介石、蔣經國兩蔣，不應是蔣經國、蔣萬安兩蔣，而應該是蔣孝嚴、蔣萬安兩蔣才貼近實況，甚至應該是不反共也不蔣的「兩章旗」才名實相副吧。

蔣萬安推出兩蔣旗之時，同時罵民間團體要求簽不投降承諾書很「白痴」，他可以不簽，但罵白痴就曝露了他沒有反共基因、只有舔共基因的實況。

比起當年蔣介石、蔣經國兩蔣時代的強迫台灣人民反共、仇匪、恨匪、消滅共匪，簽不投降承諾書只是最基本的要求，蔣萬安卻罵白痴，那他就是在罵蔣介石、蔣經國百倍白痴、千倍腦殘。

去年朱立倫和習近平函電交相，承諾國共合作反台獨，國民黨發動罷免基進黨立委陳柏惟成功後，朱立倫再罷免另一天然獨青年立委林昶佐，並嗆:開口就抗中保台就該被罷免!蔣萬安都配合朱立倫，搖旗吶喊，喊罷免抗中保台立委，但罷林昶佐失敗，國民黨才不得不收起罷免之刀。

抗中保台，這本就是台灣派、中華民國派的必須共識，要保台灣才能保中華民國，要保台就必須對抗中國侵略，連這麼簡單的生存道理都不懂，那才是白痴腦殘加三級!更大的可能是，不是白痴，而是根本就是賣國、賣台、投降!

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