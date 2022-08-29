胡，怎麼說》國民黨何不學點秦檜的guts ，把親中、一中、夏立言訪中當選戰主題？

在中國派軍隊舉行圍台軍演，射飛彈、戰機軍艦越過台海中線逼近台灣、文攻武嚇正酣之際，中國國民黨副主席夏立言率團應召急奔中國密訪，各方大罵形同叛國、不少藍軍青壯一代也猛烈批判。夏立言27日返台，黨魁朱立倫、台北市長候選人蔣萬安、夏立言本人等等，都大讚夏立言此行的「重要」成果、「勇敢」承擔、不負國人期望、政府應該「感謝國民黨」云云。

國民黨既然自認夏立言在軍演武嚇時訪中、以及親中、一中等，竟是那麼重要、那麼偉大，這就像中國南宋秦檜、王倫等主和投降派講的理由「我一屈膝，則...」等好處多多，幾乎一模一樣，那麼，國民黨何不也學秦檜公開承認自己就是主張屈膝求和的guts，應該也有guts承認，並把親中、一中、夏立言訪中、屈膝求和好處多多等等，當做國民黨的獨家擁有的「正字標誌」，更要當做選戰文宣主軸，大大宣傳一番！

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既然國民黨高度肯定夏立言訪中、對親中的利多那麼有自信，應該也有自信在「一中」大旗揮舞之下，選戰將所向披靡、除了同屬兩岸一家親的白軍尚可競爭，綠營則應該馬上全軍就潰不成軍了，台灣選民的選票哪敢不乖乖投入國民黨候選人蔣萬安、候友宜、張善政、盧秀燕、林姿妙等人的票櫃？

但是，國民黨為何卻對夏立言率團訪中遮遮掩掩、一副見不得人的模樣?而且還一直在欺騙社會，行前一直強調不會有官方接觸、不會觸及政治...，但這些話根本就「騙」，大耍瞞天過海之計!事實上，夏立言一行在中國24日會見了海協會長張志軍（前中國國台辦主任）、25日會現任國台辦副主任陳元豐等中共官員。

夏立言回台後聲稱，24日會見張志軍時，曾「反映」大多數台灣民眾對大陸軍演的不滿、不安、憂慮。但是，他如何「反映」?除了在場的國共兩黨沆瀣一氣之外，因沒有公開，誰知他的「反映」方式是不是近似屈膝、下跪、哀求?或許他的反映不夠強烈、或許張志軍、陳元豐等不過中共政權的4、5等奴才官兒，無法上達天聽、或聽過就算，在夏立言「反映」之後，中共馬上宣布軍演持續，繼續戰機、軍艦、無人機迫近台灣海空域...。

怎麼「反映」的，夏立言自己不敢說明白，卻見國民黨候選人趕快自己加料、加辣、加強，蔣萬安稱夏立言告訴對岸「反對」中共軍演的立場與態度，及堅守中華民國主權的決心...云云。蔣萬安這話根本就是編織機編織出來的，簡直把秦檜編織、變身、偽造成岳飛模樣。夏立言如果真敢在中共4、5等奴才官兒面前反對軍演、提中華民國主權，那何不就公開讓大家知道，應該是選戰時國民黨文宣利多吧，但為何至今都不敢見人?

競選連任的新竹縣長楊文科稱，夏立言有對大陸軍演提出「抗議」，但是，夏立言在中國都沒提抗議、只有楊文科在台灣說他抗議，那叫什麼鬼的抗議啊?

其他藍白眾多選將，親中舔共卻遮遮掩掩，不敢在選舉時見光，還比不上當年秦檜的guts，就族繁不及備載了。

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