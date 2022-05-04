胡，怎麼說》台灣抗疫「吃緊」，藍白趁機添快篩劑之亂「緊吃」！

每當台灣吃緊，他們就添亂緊吃！

Omicron變種病毒大軍席捲而來，台灣COVID-19（武漢肺炎）疫情爆發，抗疫吃緊，情勢十分嚴峻。只見藍白政、媒、網又「活」了起來，生龍活虎的趁機添亂！

「快篩劑之亂」就是典型的白藍（擺爛）緊吃添亂例子。如果白藍講的一劑30元新台幣或40、50元是真，那麼，藍白政、媒、網何不馬上成立聯合快篩劑進口公司（中字號媒體也可以參一角啦），並請提最低價的高嘉瑜當總指導，專門進口一劑只要30-50元的快篩劑，不但正好大賣、大賺，又可把政府實名制的一劑100元（5劑500元）完全打趴在地，同時還可叫膽敢反駁指他們放假消的陳時中趴地吃土。

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那麼好的政經兼顧、 名利双收的生意經，白藍怎麼不趕快去做呢?前提是要進口藍軍圖卡照片上的那款羅氏快篩劑（指揮中心實名制也是用這款）、或者和國內幾家生技廠家生產的快篩劑同樣質優才行，不能進口中國製造的精準度差很大的快篩劑混充。

白藍只會嘴、卻放著自己宣稱的大好生意不做，原來嘴的所謂便宜快篩劑都是假消息，根本就是在擺爛!他們刻意製造快篩劑的不實價格，並透過網路操作傳播假消息，其實就是在添亂，企圖擾亂台灣的防疫，居心可惡！

由於最近COVID-19確診人數急遽飆升，快篩劑需求暴增，而掀起一波搶購潮，政府猝不及防，但已緊急採購以整備足夠數量，並推出實名制快篩劑，相信應該很快就會全面趕上。

回顧今年4月初，這波疫情初起之時，由於之前台灣疫情平淡少波，快篩劑需求很少，銷量有限，市售單價就拉高，市面上每劑賣到300元甚至更高，到4月中旬之後，疫情升、快篩劑需求大增，市面價格降到每劑200元左右、有的跌破200元（依品牌不同而有價差）。

中央流行疫情指揮中心在4月28日推出快篩劑實名制，一份5劑500元，人人都可購買，這波總共將推出1000萬份（5000萬劑），換算一劑100元。還有3000萬劑即將陸續到貨，政府整備的數量將達2.7億劑。

有人卻趁機添亂，親白軍的民進黨立委高嘉瑜宣稱，在德國一劑只要30元，防疫指揮官陳時中公開指指這是假消息，她還稱德國人幾乎天天都快篩...，我駐德代表謝志偉及德國媒體都反駁她的說法，但藍白的政、媒、網都全面倒的聲援她，並直接引用她的30元/劑數字，做為砲轟快篩劑太貴的砲彈（她的數字根本是偽彈、詐彈），甚至還故意扭曲引伸，藉此指控民進黨，更抹黑政府，藉賣快篩劑獲取暴利、發國難財。

國民黨更特特別製作一張圖卡，擴大添亂，宣稱一劑（圖卡照片用的是羅氏快篩劑）40元到50元（比高嘉瑜的30元了高）就可買到。

面對白藍擺爛的假消息一波波，掀起快篩劑之亂，指揮中心為反駁不實指控，攤開採購羅氏快篩劑的價格是一劑95元，加上倉儲、包裝、物流、藥局轉售等，一劑100元實名制出售是成本價。並透過外館訪價，同樣的羅氏快篩劑，新加坡、泰國、日本、德國的零售價是166元到380元之間，德國現價是253元/劑，不是高嘉瑜的30元/劑、也不是國民黨的40-50元/劑。另一品牌亞培，各國價格約在111元/劑到405元/劑之間，台灣也以100元/劑實名制售出。

還有一個參考點，就是國內生技廠的股價，在100元/劑的實名制未推出前，股價曾飇漲，實名制快劑推出後，三家廠商股價已連三大跌，因規模因素，不易壓低成本到100元/劑以下。如果白藍真能進口推出30-60元/劑的同樣優良快篩劑，不但100元/劑的實名制馬上投降、國內生產快篩劑的廠商更很快全被白藍打垮。問題是白藍根本擺爛吧?!

還有一個同樣擺爛的，就是楊志良，他宣稱，政府花100億元買1億劑快篩劑，民眾再以一劑100元向政府購買，等於花掉200億元，還藉此指控政府藉此籌措競選資金或中飽私囊。收支相扺竟錯到變成收支相加，這是什麼五鬼計算法啊?啊!啊?但在藍軍同溫層卻不斷轉傳，就是要台灣亂，他們才活起來....。

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