胡，怎麼說》什麼時候了？快篩劑之亂還在搞！你們肖仔喔 ！

台灣正遭Omicron變種病毒大軍狂攻暴襲，現在就是COVID-19（武漢肺炎 ）疫情最緊急、抗疫最險峻的時候，卻見藍軍政媒網的「快篩劑之亂」還在搞，就用藍委口不擇言亂罵官員的話十倍奉還藍軍:肖仔喔！！!

病毒不分藍綠白黃...，染疫確診，人人都可能有份，人人都可能被病毒找上，抗疫當然不分藍綠白黃...，才能在最小損失下，得到最大抗疫效果。

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「與病毒共存」，是世界各國（中國除外）對抗Omicron變種病毒的新做法及流行用語，但是，人類和病毒的寄主和寄生關係，不可能是和平共存，而是一種「鬥爭共存」。

「與確診染疫者共同生活」，才是當前大家在不得不「與病毒共存」壓力之下，自主防疫兼共同防疫之路。如因政黨、政治顏色、政治利害的區隔，而人人一張嘴、一黨一把刀，人與人相攻、黨與黨相殺，這樣將是對病毒侵襲最有利、對台灣防疫則是最不利的糟糕情況。

「快篩劑之亂」就是在製造對病毒最有利的情況，而且，現在還在惡搞。從「快篩劑之亂」的搞法，彷彿看到去年5、6月間的「疫苗之亂」的複製貼上。其操作模式都是，大家最急需什麼，政府一時供應不足，形成需求缺口，藍白就一面鼓動支持者搶著要什麼、擴大需求缺口，一面卻又想方設法使出不擇手段，把可能的供應鏈阻斷。去年疫苗之亂這樣搞、現在快篩劑之亂也這樣搞。

國民黨出手果然狠，一出手就讓政府少掉了1700萬快篩劑採購量。白藍政媒一直宣稱30-50元就可買到一劑，砲轟政府的實名制一包（5劑）500元太貴，還誣指其間有暴利、中飽云云，如果真的那麼便宜、好賺，藍白軍何不組公司採購快篩劑呢?既賺錢又做防疫，何樂不為?但是，他們就是不為!可見30-50元/劑，只是信口開河的政治謊言吧了。

去年疫苗之亂，白藍執政的幾個縣市長，還演出地方政府自購疫苗秀，還編預算、找醫藥品進口代理商談，演的好像是真的，但這些都是做為攻擊民進黨政府的工具而已，沒有真的要買，所以當然沒真的買，一劑都沒有買，採購疫苗績效都掛00000!

今年快篩劑之亂，大家只顧搶著向中央要，沒看到任何地方政府自已大量採購快篩劑儲備的，其實，快篩劑比疫苗好買的多，疫苗只有那4、5家廠牌，快篩劑無論國際、國內都有很多家生產供應，只是，4月中之前，有誰去大量購買整備的呢?雙北兩市長柯文哲、侯友宜一直在提議「以篩代隔」，這是大家都知道的與病毒共存的必經之路，但是，提議歸提議，如真要實施，那就要先採購好大量的快篩劑等醫材，他們都很會講，可是有做購買儲備大量快篩劑做準備嗎?根本沒看到!所以，都只是講講吧了，反正責推中央、怪罪陳時中卸責了事。

這波疫情來的太急太猛太快，在猝不及防之下，無論中央與地方的所謂「超前部署全都被病毒突破、遠遠超前」了，沒有誰是不會犯錯及失誤的「神人」，誰有資格對誰震怒?不論誰震怒，都阻止不了病毒!至於還在搞快篩劑之亂的，不只是肖仔，更是唯恐台灣不亂的壞蛋!

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