自由開講》戰略清晰了嗎？從拜登表態看臺灣的抗敵意志

淺靖

最近，拜登接受專訪時清楚明白地說，如果中國武力犯台，那麼美國將出手保衛台灣！隨著台灣政策法通過，拜登這句話，又再度使美國立場清澈，從以往被質疑的戰略模糊，開始轉向戰略清晰。而這正是給中國這隻會吃咬他人的猛虎一個明確的訊息：要求它適可而止，不要當只會挑釁生事的麻煩製造者！

眾所周知，臺海問題始終是萬分難解的問題，稍有不慎就會使東亞甚至世界陷入萬劫不復的大戰。現在的中國，經由習近平肅清政敵、洗腦造神思想的政策下，已經揚棄鄧小平的韜光養晦，而採取威權擴張，更希望透過侵略他國，達到一再聲稱「偉大民族復興的中國夢」！ 透過否定台海中線、聲稱台海為內海，以及共機每天擾台，甚至在裴洛西訪台後包圍臺灣的軍事演習、發射飛彈進入日本領海，恫嚇日本企圖阻止續挺台灣！種種作為，更讓世界警覺到，如果繼續縱容中國的恐嚇，那麼臺海這條交通要道以及臺灣一旦落入中國手中，中國就可以像如今的俄羅斯拿能源對歐洲做出予取予求的威脅，成為真正的麻煩製造者！相信這也就是拜登必須明確對習近平，以及中共共黨集團發出如此強烈訊息的原因了！

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最近，拜登（右）接受專訪時清楚明白地說，如果中國武力犯台，那麼美國將出手保衛台灣！中國國家主席習近平（左）。（法新社）

然而，面對如此強鄰，臺灣的敵我意識有沒有堅定呢？直到現在，答案依然是否定的。最明顯的例子，就是國民黨臺北市參選人蔣萬安，以及民眾黨參選人黃珊珊，還有民眾黨黨主席柯文哲都反對簽署不投降承諾書。其中柯文哲、蔣萬安更先後以失格的語言「我管你去死」、「白癡」評論之，而當聯電董座曹興誠與學者沈伯洋出資試圖試圖出資訓練黑熊勇士300萬人，將民防與國防結合，強化台灣的防禦能量時，柯文哲卻輕蔑地說這是義和團式的做法。柯文哲辯稱不要口號治國，而要做實事，那麼我們不禁納悶，比起曹先生願意出錢保衛家園，柯文哲究竟做了什麼？還是只會搶媒體曝光率，語不驚人死不休，為自己的總統夢算計？

國民黨向來在外交策略上，是採取和中親美，也就是對美中雙邊押寶，這樣的方式看似誰都不得罪，然而，這只是國民黨一廂情願的想法！在全世界開始圍中的大環境下，與中國選擇友好，逢中必軟，美國以及世界豈敢完全相信臺灣的抗敵決心？而在中國眼中，與美國友好就是為日後為敵時留後路，那中國又怎會放棄武力統一而相信臺灣的橄欖枝？馬英九執政八年，政治日漸傾中，若非太陽花學運，臺灣早因ECFA被鎖進中國經濟圈，這不就是要與中國保持距離最有力的證明嗎？

其實，國民黨的選舉策略一貫就是騙術以及耍賴而已，而這點民眾黨也似乎學得很像樣。近來蔣萬安與黃珊珊就聯手攻擊陳時中以及衛福部試圖擋慈濟，還有施壓商界買疫苗，而他們卻沒有提到，中國才是幕後操縱阻礙的黑手，因為這攸關他們的政治紅利！蔣萬安說只要遵守憲法，就能保障台灣和平。這話筆者無法苟同！因為憲法增修條文的前言提到：「在國家統一前…」，筆者不禁想試問蔣先生，臺灣已經是一個主權獨立的國家，請問要統一什麼？如果真照憲法增修條文所說，那我們豈不是被鎖進中國的框架而自貶國格嗎？蔣萬安是律師出身，不可能不知道此等道理，然而他卻說出此等踩到地雷區的言論，我們真能支持如此缺乏抗敵意識的政黨與候選人嗎？

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

臺灣事實上國防實力不弱，但罩門就在於缺乏清楚的敵我意識，以至於親中的言論以及政黨仍然在台灣有一定的市場。烏克蘭力抗俄羅斯侵略至今，之所以現在逐漸收復失地，最重要的因素就是上下一心，如此才能得道多助，在美國與歐洲的武器增援下取得勝利。因此，即使有拜登保證台海出事美國定會協防台灣，然而臺灣人也應當自強，除了有形的武器，也該在全民國防下功夫，尤其是心理戰素質的培養。另外，在選舉時淘汰說大話、欺騙選民的政客們，不要聽信這些政客們的言行，臺灣才能屹立不搖，成為不沉沒的航空母艦！

（會計）

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