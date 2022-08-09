自由開講》台海危機外的觀察：民主人權是台灣與全球共享的核心價值

邱志偉

美國眾議院議長裴洛西來台之行，外界多半聚焦在台海危機，但其實過了數天之後，希望大家不要忘記下午裴洛西特地到人權園區的重要意義。因為美國與台灣之間，共同語言就是人權。台灣之所以可以屹立於國際舞台之上，關鍵就是民主人權，我們是民主陣營的一員，這則關鍵比起船堅炮利，或是台灣的地理位置，具有同等重要的戰略意義。

在裴洛西議長訪台的公開行程之中，有一項重要亮點就是到人權園區和許多人權工作者，特別是曾受中國迫害的中港台人士見面，我很慶幸的是，同樣見證台灣民主奮鬥史的監察院長陳菊，也在出席之列當中，並以自身經驗在美麗島事件的軍事法庭中，親自向美國眾議院議長解說台灣的民主進程，以及國民黨當年，如何迫害追求民主的黎民百姓。

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陳菊（左三）與裴洛西（中）、美國眾議員等人在當年舉行美麗島大審的軍法法庭合影。（翻攝自陳菊臉書）

這項記憶之所以重要，不單是對台灣的轉型正義工作有助益，更重要的是要向國際社會說明，台灣內部有部分人之所以親共、緬懷威權，都和國民黨當年的所作所為有牽掛。而這些人在民主化之後，乍看改頭換面，但實則沒有忘掉骨子的獨裁威權基因，所以也才會願意配合中共統戰論述、甚至會反對裴洛西來台，或把中國對台軍演視為台灣自作自受。若我們忘掉這段記憶，也就很難理解這群人如今的作為，台灣的轉型正義之所以只做半套，就在於縱容威權時代的協力者，如今他們都是配合中共在地協力的溫暖養分。

陳菊女士在臉書上寫道：「人權，是全球共通的語言。」、「『最難風雨故人來』，美國對台灣的支持，台灣十分感謝，期待台美情誼能夠持續深化，國家人權委員會也會尋求更多人權議題上與美國合作、交流的機會。」這二句話其實不只是在談民主人權，背後更有重要的戰略意涵。因為自2019年起，美國便和台灣共同舉辦「印太民主治理諮商」，是台美在官方互動上，可以讓中國無從置喙的一項高層級官員互動，而且互動可以在靠近美國華府的維吉尼亞州阿靈頓舉行，對美台關係的發展有加深交流的效果。

除了台美之間的價值外，我也希望外界能注意到的是，台灣之所以作為中國難以併吞的國家，或許全世界有許多政府並不認可台灣是主權國家，因此在台海危機衝突上，態度曖昧或僅將問題聚焦於現實面，例如對航道、區域安全影響，但不能忽視的是，中國要併吞的是個重視人權民主的政權，是與包含美國在內的全球多數國家，共享相同價值。

台灣這樣的民主政權，若都能遭獨裁中國任意蹂躪，那其他民主國家未來是否安全？西方國家對猶太集中營的過往深以為戒，不可低估中國駐法大使在媒體放話要將台灣人民再教育，而這方式恐怕就是當前中國在新疆所蓋的再教育集中營。若不讓納粹集中營陰影重現，阻止中國犯台就是當務之急。

陳菊與裴洛西的見面，背後意義包含對轉型正義的反省、對中國統戰台灣的認識，更是提醒世人，這是重視民主人權的國家，中國的飛彈威脅若在威脅民主國家，也形同是在威脅全球其他民主國家，因為中國只要犯台，誰都不知道會是下一個？這樣的危害，不只是台灣人民受迫，更是場全球浩劫！

（立法委員）

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