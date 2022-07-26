自由開講》小心背骨仔 勇敢保住本土政權

洪昱睿

過去民進黨內曾有所謂的「十一寇 」，疑似在黨存亡危急時落井下石，不過這個數代久遠歷史，我們暫且不談。但現在進行式的已離黨及尚未離黨的某些過氣政客及投機份子仍然是纏著這個黨的幽靈，簡單搜尋，就發現了「新・○○寇」。

筆者個人以往曾參加過民進黨，現已退黨，但我盡量保持「分手不口出惡言」的方式與民進黨相處。由於我發現了很多滲透在民進黨內的古怪勢力正在蠢蠢欲動，甚至已經發動了某些行動，基於對民進黨的情感，我還是要在此提醒民進黨小心「飼老鼠咬布袋」，就像養出了柯文哲這個怪獸級的老鼠一樣，輕則亡黨，重則亡國。

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我們在此就只舉例幾位還在公眾媒體上演出並有疑似破壞民進黨和諧的幾位「大老」級人士，來讓大家審視一下。

一、沈富雄：退出民進黨已非常久，仗著其大老地位，時常開酸、諷刺、痛罵民進黨。

二、游盈隆：自從與卓榮泰競選黨主席敗選後，竭盡所能攻擊民進黨中央，無法接受遊戲規則就不應該參加遊戲。

三、吳芳銘：比游盈隆更離譜，與翁章梁競逐嘉義縣長黨內初選失利後，竟投入敵人韓國瑜麾下並擔任其小內閣政務官，積極反對民進黨，同游盈隆一樣，沒有運動家精神。其他其實還有若干已被開除黨籍或在邊緣的，如吳子嘉、郭正亮等人。

四、蘇煥智：在台南縣市合併升格時未能出線代表民進黨參選市長，從此與民進黨漸行漸遠，後來更自行成立了所謂「台灣維新」的政黨，近日來更大發飆批評蔡英文總統及政府。五、呂秀蓮：自從爭取卸任副總統後的當任總統選舉失利，性格也變得愈來愈怪，近年來大力宣揚所謂「永久中立國」理念，其人難道不知道中國的立場是永遠不放棄武力統一台灣嗎？

同場加映：柯文哲，即便幫助他當選的時候最大力量是民進黨，卻使終沒有也不願加入民進黨，甚至還自創了「台灣民眾黨」。此人心機之重、城府之重，令人不禁退避三舍。我們甚至可以說，這十幾年來，民進黨所犯下最大的錯誤，就是引狼入室，培養了柯文哲這隻大老鼠來背骨。

台北市長柯文哲。（資料照）

眼看台灣正要面臨新一次的國家存亡危機，我們要居安思危，特別小心這些「境內外部勢力」，隨時注意情勢發展，二〇二二、二〇二四，再一次勇敢保住本土政權！

（語文工作者）

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