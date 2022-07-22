自由開講》雙城論壇的8年謬劇該要落幕了！

邱志偉

喧騰多年的台北上海「雙城論壇」，在台北市、上海市政府倉促的1小時線上活動畫下休止符。今年的雙城論壇有二個重要指標，一則是這是柯文哲市長卸任前，中國最後一次利用官方管道對柯文哲的考核，二則是在台北市議會跨黨派共識下，要求台北市政府在共機繞台未解之前，不應動支預算舉辦，但柯文哲仍執意為之。

喧騰多年的台北上海「雙城論壇」，在台北市、上海市政府倉促的1小時線上活動畫下休止符。圖為上海市長龔正連線致詞。（中央社）

如今柯文哲堅持為個人政治私利，在未經市府預算授權同意下，執意舉辦雙城論壇營造兩岸互動假象，這是自私政客行為，未來若登大位，想必也只會帶給台灣不可知的風險！

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雙城論壇的起源，是台北市長郝龍斌到訪上海花博後，與上海結緣而起，但這種徒有統戰及政治色彩，對北市發展並無實質貢獻的論壇，早已變質為台北市長及上海市長各自向內誇耀的統戰工具，而非對城市發展有實益的活動。北市府在不辦亦無妨的前提下，執意要辦，尤其是2016年蔡政府上台後，中國對台打壓力道增加，這種大拜拜式的統戰論壇根本早該停辦！

除了統戰意味之外，從對等尊嚴的角度觀之，台北市目前是台灣首都，中央政府機關所在地，上海雖為中國直轄市，卻非中國首都。一國的首都市長，照道理說，即便要爭取對等城市的論壇，亦應該是要去爭取中國首都北京，而非上海。對中國而言，城市地位上已經給台灣穿小鞋，柯文哲市府竟還沾沾自喜。且事實上，這也不是在柯文哲市府最好結束雙城論壇的契機。

2016年民進黨政府上台後，中國在當年8月的雙城論壇上，刻意不派上海市長來台與會，而派出上海市統戰部長，沒想到柯文哲可以在不對等前提下，堅持舉辦雙城論壇，還為中國擦脂抹粉稱沒感覺不悅，照理說，柯文哲其實能以不對等為由拒絕舉辦，但他執意為之，背後政治斧鑿痕跡已可窺見。

之後是為了A、B稿事件，讓民進黨對柯文哲的中國表態徹底失望，甚至顯見他為了個人政治利益，不惜在關鍵用語上，以「兩岸一家、命運共同體」等說法欺瞞當時的台灣政府，以向中國交心的說法，謀取個人政治利益，這也在今年雙城論壇的舉辦上，再度看見類似痕跡。

明明市議會已強調共機繞台問題未減緩，相關預算便不可動支，為何柯市府仍堅持為辦而辦？而且短短1小時視訊會議，花費95萬公帑，只簽三項協議，若要以預算處理核銷會有問題，甚至這根本只是為中國表忠、交心的統戰論壇，兩岸氣氛已經不對，根本沒必要舉辦該論壇，早在2016年就該落幕。但柯文哲顯然逢中就軟，未來若還欲問鼎大位，能否挺住中國壓力，實在令人懷疑。

柯文哲竟還故意將雙城論壇的統戰性質，標榜為替台商解套，根本是曲解兩岸關係，也是故意誇大自己的作用。台商所涉政府職權是陸委會、海基會，根本不是台北市政府，柯文哲也無權越俎代庖處理台商問題，若柯市府搞不清楚法令，那還妄想參選總統，根本是讓台灣陷於災難。

若柯文哲在2016年停辦雙城論壇，花心思在跟美國華府市長或東京都知事舉辦雙城論壇，為台灣的美、日城市交流作出更多貢獻，讓台北市以首都高度增加國際能見度，不但對台北市的發展有正面進步效果，甚至能讓台灣有更多外交互動機會，這才是真正帶給台灣助益。而不是根本不對等的統戰論壇，還有一堆政治前提、政治目的，對台灣發展根本百害而無利。

我也要正面鼓勵台北市長參選人陳時中，未來若停辦和中國的雙城論壇，應該尋求更多國家的首都雙邊論壇機會。尤其陳時中有防疫指揮官經驗，在後疫情時代，國際城市間一定需要很多防疫經驗交流，尤其是國際旅客的來訪等，都需要重建信心。我們不必要為了一個中國而放棄全世界，因為台灣的出路在全球，而不是海峽的另一邊。

（立法委員）

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