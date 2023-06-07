自由開講》講不清楚核能政策，侯友宜的支持度下滑，只是開始？！

◎盧玟聞

國民黨總統候選人侯友宜面對核能問題，不斷鬼打牆，迴避關鍵問題，一方面贊同台灣要使用核電，另一方面喊一定要有標準並妥善處理，聲稱「中央不負責任，由我來負責任」，講了這麼多漂亮的政治語言，我想請問侯友宜，支持核能就要處理核廢料，您有沒有具體做法？

其實，世界上唯一核廢料處理廠，是來自法國的公司「AREVA」，經查證，該公司早已技術性破產，且旗下主要的核廢料處理廠「La Hague」處於無營業狀態。

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我想大家從小應該有聽過國民黨說，支持便宜又安全的核能，核廢料可以送去國外處理。但事實上，法國政府早在2015年7月通過《2015年能源轉型法》，其中，第129條重申「源自其他國家核廢不得留在法國的原則，包括再處理他國核廢料過程中產生的任何核廢料」。

簡言之，世界上唯一的核廢料處理廠處於無營業狀態，且該廠的所在地法國，規定不可處理非本國的核廢料。

台灣有三座核電廠設於新北市，其中，核一廠、核二廠在小英總統執政這八年陸續除役，核四也在2021年底的公投，被多數民意否決重啟，減少核能的使用，這幾年是台灣民意的趨勢，而核電對新北市民來說，絕對是首要關注的議題。

過去，侯友宜很清楚新北市民在意核電，因為選票考量，總是說「沒有核安，就沒有核電」；現在卻為了參選總統，想討好不同政治光譜的選民，開始正面表態贊同核電的發言，再加一個核廢料要好好處理為條件，來哄騙選民，但明明邏輯上是，如果可以妥善處理核廢料，才能支持核能發展。

您真的以為大家就會買單嗎？

國民黨總統候選人侯友宜（中）面對核能問題，不斷鬼打牆，迴避關鍵問題。（資料照）

近期，侯友宜的民調雪崩式下降，他很清楚，吸走他支持度的人是柯文哲，所以屢屢找柯文哲辯論，想試圖拉回支持度，但卻愈講愈糟，被人看破手腳。

能源是國家重大議題，攸關國家安全、經濟發展，所以，明確的能源政策，不但能吸引外商投資台灣，也才能確保國家各基礎建設穩健營運。

能源，也是中產知識階級關心的課題，如果沒辦法好好論述，說明清楚，只會講「我會負責」、「好好做事」，可以預期，侯友宜的支持度下滑，只是剛開始。

（政治幕僚）

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