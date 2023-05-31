胡，怎麼說》誰最具「總統相」？請看:「誰來晚餐？淡水阿給！」

三大黨總統候選人出台了，誰最具「總統相」？誰具總統的格局？以「誰來晚餐？淡水阿給！」兩題來評比，第一回合三人間接交手，民進黨的賴清德完勝無誤！

在「2024校園總統馬拉松」座談，29日賴清德與台大政治系學生「快問快答」，學生問:最想跟哪位國家元首共進晚餐？賴清德秒答:習近平！並說明，若有機會和習近平共進晚餐，他會勸習近平「放輕鬆一點，不要壓力那麼大」、「人民的福祉最重要，和平對大家都有好處」。

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有人批評賴清德異想天開，甚至謾罵他算那根蒜？其實這些批評都是無知無識、酸溜溜酸斷牙根的話！因為，不管三黨誰當選總統，習近平都是第一個你必須天天時時思考如何面對因應的人物。

賴清德以總統候選人身分，語氣輕鬆的談「誰來晚餐？」最希望的人就是習近平！也如同諍友一樣給習近平幾句「諍言」及「真言」。賴清德舉重若輕的回答，引領風騷、帶動話題，國際媒體報導並在中國外交部記者會上提問，展現了他具備台灣總統的格局！

日前，看到中國媒體報導中共政治局常委蔡奇（排名第5），指示中共全黨幹部學習習近平思想要「入腦入心入魂」，真的令人嚇一跳，這不只是馬屁拍到最高點，而到了令人匪夷所思的地步，好像把習近平尊為中共教的「魔神」、習近平思想就是中共教的「魔經」，否則何來入腦入心入魂？

若當選了台灣總統就要因應及對付這樣一個習近平，柯文哲企圖扭曲以接收葛來儀的「北京傾向支持柯文哲」談話，進一步自封「我最能溝通中美」，被葛來儀打臉扭曲原意、直斥柯文哲「不誠實」，柯文哲如此急於認證北京，其實反而自曝他目前（至少目前）不具備因應習近平的能力， 更令人懷疑可能被習近平的統戰「入腦入心入魂」，否則，何須為「北京傾向支持」一句就見獵心喜不惜扭曲接收？

「我最能溝通中美」，這句也很熟悉，郭台銘還在拚中國國民黨徵召時，也是這麼說。徵召落敗後，郭台銘、柯文哲「兩個老藍男」昨晚在金門看月亮，還說什麼「海誓山盟」，簡直令人作嘔!若要說海誓山盟，郭台銘在五月十七日國民黨徵召翻牌之前，也曾指天問地、信誓旦旦，說無論成敗都會團結支持什麼的....，現在呢?才兩週不到就翻了...。

其實郭柯配、柯郭配又如何?他們都沒法直接順口就說要和習近平共進晚餐，以及勸他和平如何如何，因為郭、柯講的兩岸和平，沒講出來的前提都是向習近平求恩賞、恩賜，不是平起平坐的對等關係，所以，他倆都只具有的是「特首相」、「特首的格局」，想要的是總統之名，卻都不具台灣的總統相、總統的格局!

至於侯友宜，簡直就是「一徵召成千古恨」，面臨的是泛藍「一郭炸彈拆不完」，被黨內、藍內亂棒打的氣息奄奄、民調直直落，目前先保住國民黨總統候選人之位、避免被「換侯」流言所傷害，再談其他，習近平這個人，侯友宜尚須惡補啦。所以，要談總統相、總統的格局，侯友宜目前就是沒有，以後尚未可知。

再看侯友宜那句「淡水阿給（他唸成擠）」，若他不在新北市幾十年，當過副市長、市長也十幾年了，卻把那麼有名的在地小吃唸錯，當新北市長心不在新北、當了總統心也不在台灣?當然會被批評及懷疑。那句阿給（擠）對侯的負面效應，目前恐怕不輸郭柯之亂!

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