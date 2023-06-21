自由開講》民調提高就重啟服貿？柯文哲迫不及待展現政治變色龍本色

◎張天泰

近日，根據媒體民調，政黨支持度民眾黨為22.2%，民眾黨已超越國民黨，而目前距離2024總統大選（1/13）已經剩不到7個月的時間，《TVBS民調中心》最新民調結果，柯文哲支持度由第三名衝到第一名，反領先藍綠參選人，然而，柯卻利用此情勢，主張重啟服貿談判，但十年前的柯文哲知道服貿一開將引來中國人力傾銷、造成台灣陷入低薪和失業的經濟困境，但十年後的柯文哲卻為了選台灣總統背棄初衷價值，柯一直想到選舉利益，急於在兩岸議題著力建功，但尚未周全思考和中國簽訂服貿協議之後，對台灣服務業、年輕人就業的海嘯性傷害，故筆者此為柯文哲急於展現政治變色龍的投機本色！

十年前的柯文哲知道服貿一開將引來中國人力傾銷、造成台灣陷入低薪和失業的經濟困境，但十年後的柯文哲卻為了選台灣總統背棄初衷價值，一心只想到選舉利益，急於在兩岸議題著力建功。（報社合成／資料照、路透社）

一、柯重啟服貿易讓台灣走回「兩岸經濟一體化」的死路

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回顧台灣反服貿運動的歷史，2013年6月21日下午兩點，《海峽兩岸服務貿易協議》在中國上海簽訂；下午四點，反黑箱服貿民主陣線（經濟民主連合前身）的夥伴團體，在立法院舉辦第一場抗議記者會。從這一天開始，到隔年318太陽花運動，以及之後的運動延續，是數十萬反服貿群眾的參與堅持，與千百萬台灣人民的覺醒，阻擋台灣免於遭受《兩岸服貿協議》經濟侵略的危險，在2015年賴中強律師曾於立法院前，費時六小時逐條朗讀《兩岸貨貿協議》談判將開放進口的1510項中國工業製品，也同時警示「重啟服貿」對台灣各行各業，對數百萬就業民眾的衝擊，對台灣經濟發展的全面損害！但柯不顧台灣數百萬民眾的就業衝擊，與近年來中國經濟環境急遽惡化的風險，要讓台灣走回「兩岸經濟一體化」的老路、死路。

二、民調高就重啟服貿只會被台灣人民看破手腳

柯民調提高就重啟服貿的政治操作，只會被台灣人民看破手腳， 柯文哲的民調冠軍，更難長期保持，根本原因在藍侯友宜在新北幼兒餵毒案處理荒腔走板，民進黨一連串性騷擾事件的爆發，對於長年標榜道德、清新形象的賴清德有所損傷，總歸一句藍綠的表現都太令選民搖頭，筆者試問，近日柯文哲和民眾黨做了什麼，足以讓自己聲望鵲起？民眾黨和柯文哲的政策定位，是否仍是充斥空白與矛盾？台灣民眾是否誤認柯投機路線為中間路線？這三個問題，柯都必須好好思考和回應。

三、見風轉舵的政治變色龍不值得台灣人民信任

見風轉舵的政治風格無法提高柯的政治格局，很難想像柯向外宣稱其和民眾黨捍衛台灣主體意識之名，但卻想重啟服貿進行傷害台灣主體之實，柯意外衝上民調第一，讓原本實力遠遜於人的柯文哲，有利用此浪潮退散之前，持續創造利多，鬆動對手陣營的機會，但柯卻急於展現政治變色龍的投機本色，民調一高就重啟服貿，顧政治利益考量卻不顧台灣人民的經濟死活，到現在柯文哲還在反嗆，十年前總統蔡英文也反對ECFA，「不然叫蔡英文把ECFA廢掉算了」，停留慣用轉移焦點的政治性修辭，柯文哲在拋出重啟服貿前，卻忘了自己到底是爭取藍營選票，還是有關心台灣數百萬人背後家庭的經濟需求，要當假裝中間路線的政治變色龍，只是成為投機無原則的政客，不值得台灣人民任何信任！

（教育博士、政治工作者）

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