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自由開講》當民進黨努力成為翁文方，MeToo對國民黨來說仍只是騙票工具

2023/06/13 09:57

◎林勝薇

臺灣近期的#MeToo運動，是因為一位民進黨前黨工的投訴開啟。民進黨近日也對於相關黨務主管的責任，完成調查報告。

報告一出來，國民黨立刻群起攻擊關於林飛帆的部分，因為報告中認為，林飛帆的處理符合黨內辦法，所以沒有責任。然而，國民黨的批評，都是盤旋在政治語言，以「吃案」、「護短」攻擊民進黨。

國民黨的攻擊是可恥的，因為他們的批評，是將重要的性平議題淪為政治操作武器。如果國民黨認真對待性騷擾議題，應該是具體提出林飛帆的錯誤在哪裡？或是，民進黨整個申訴辦法的錯誤在哪裡？

當民進黨努力成為翁文方，MeToo對國民黨來說仍只是騙票工具。圖為國民黨立委王鴻薇（中）將與民進黨林飛帆在2024立委選戰對決。（資料照）

從這次臺灣的#MeToo運動可以發現，這個社會多數人對法律規範都相當的生疏，總是需要一個慘痛的個案，才知道性別事件帶給當事人和機構單位的傷會有多痛。這個傷是行為人所造成的，更令人氣餒的是在旁一群知卻不言的人。這群人，便是共犯結構。

以性別工作平等法從2002年3月8日施行至今，很少看到有那個單位在「知悉」時早就做好準備，常常都得仰賴外部學者專家幫忙建立SOP。而且常常一個因事件而建立起夠周延體系的機構，會彷彿是吃了鳳梨一般，一件一件案子陸續冒出來。但我必須強調，申訴案件多是一件好事，這代表民眾或機構內部的人願意相信這個群體會保護他們，會為她們伸張正義。

不教而殺謂之虐，愈處於高端的單位，愈難處理內部問題。有時都覺得上位者很可憐，因為他們「永遠」聽不到真話，因為巴結討好都來不及，怎麼會把問題丟給你解決，反到顯得我無能。這不是要為高層開脫，而是這就是事實，所以與其期待高層無所不知，猶如上帝的視角，不如期待問題發生時，他們能否正視誠心面對問題，而願意真正展開「立即有效的補救措施」。

這次民進黨黨工申訴事件就是一個借鏡，直白在民眾面前發生，無論你是行內或行外人士，鍵盤前想罵想踹丟石頭都可以。但真正的改革不就是從這時候開始，即使你天生不是翁文方，也可以訓練的自己成為團體裡的翁文方。

民進黨今天負責任的提出檢討報告，也明白說明林飛帆的處置是符合黨的性騷擾處理辦法。如果國民黨能夠具體點出民進黨申訴辦法的錯誤，讓民進黨的申訴制度打掉重煉，才是對議題辯論應有的態度。至於政治操作，免了吧，性騷擾受害人已經承受夠多了。

政治工作者

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