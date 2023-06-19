自由開講》沒勇氣在「海峽論壇」發聲，藍白還有臉大談「交流」與「和平」？

◎王濬

被中共宣傳為「疫後最大規模兩岸交流盛會」的第十五屆「海峽論壇」在廈門舉行。自習近平（發表賀信）、王滬寧、宋濤以降，以及福建各地官員一字排開，將一場根本沒多少台灣人在乎的統戰活動，東湊西湊了51場活動、又是「落地接待」吸引，又是從各旅遊團、進香團充數，再加上動員本就在中國居住台人的號稱「五千大軍」。但再怎麼樣的精心包裝，但無法掩蓋其「金玉其外、敗絮其中」的真實樣貌。

國民黨不意外地再度派副主席夏立言等高層代表朱立倫，民眾黨則由台商事務委員會主委張凱鈞出席。夏、張二人在行前都不斷強調，藍白兩黨是為「和平」與「交流」而去，國民黨青工會總會長廖怡琇還喊話「不要掛上政治等號」──問題是，習近平在海峽論壇致賀信說「希望兩岸同胞推進祖國統一大業」、王滬寧和宋濤都強調要「堅持『九二共識』、反對台獨」，甚至妄稱「台灣是全體中國人的台灣」──把絕大多數台灣人無法接受的政治主張強加在所謂「兩岸交流」頭上，讓其再「政治」不過的，正是海峽論壇的主辦方：中共當局。國民黨、民眾黨連拒絕參與這種擺明是統戰和矮化的無意義活動都做不到，怎麼還有臉要求蔡政府和民進黨「不要政治化」？

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國民黨不意外地再度派副主席夏立言（左）等高層代表朱立倫，民眾黨則由台商事務委員會主委張凱鈞（右）出席。（報社合成／資料照、中央社）

藍白兩黨高層努力將自己就是為了討中共歡心的自我矮化行徑，貼上「兩岸對話溝通」的漂亮外衣，還把美方「鼓勵兩岸對話」與賴清德「和平保護台灣」的態度也拉過來為其「背書」。但無法說服人民的是：明明單方面在破壞台海與區域和平穩定現狀、窮兵黷武發動軍機軍艦擾台、成天在用「戰爭」威脅台灣人民的就是中共；但口口聲聲說要追求「和平」的國民黨與民眾黨，真的到了中共面前，卻是一句譴責甚至強硬的話都說不出口。也讓人再次看清，他們所謂的「對話」或「溝通」，也只是一味地恭敬聆聽中共高官訓話，如果連最基本的當面反駁都沒見過，也就不要再指望他們會「代表台灣人民」發聲了。

中共這樣完全不符成本效應的投入和宣傳，就只為辦這一項老早被陸委會破解與定調「就是統戰圖謀」的所謂「兩岸交流」，其實背後凸顯的，正是中國政府統戰與涉台部門近幾年以來面臨的嚴重「缺業績」危機，以及台灣人早就越來越看清中共隱藏在糖衣背後的真實嘴臉。而無論是國民黨或民眾黨，想要再用這樣的方式來乞求北京的青睞與垂憐，再回過頭來想拿來在國內框騙選票──那真的是小看了台灣人民的骨氣和智商，也太未免作賤了自己作為一個台灣的在野黨，本該堅持與擁有的尊嚴和格調。

（臺大國發所碩士）

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