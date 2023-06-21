自由開講》為何高學歷年輕人支持柯文哲？！

◎草魚

近來各家傳媒所做的總統大選民調，不約而同得出柯文哲在大專以上學歷大獲全勝的結論。然而筆者就很訥悶，身邊的朋友亦不乏醫師、律師、工程師，大家都清一色支持賴清德，莫非是我走不出同溫層太厚？原來我忽略了一個關鍵，是高學歷的「年輕人」。

譁眾取寵的大砲性格

在這個人人都是自媒體的時代，柯文哲本身就是一個製造流量的自走砲。年輕人熱衷於使用IG、抖音、小紅書，幻想著有一天能成為成功的網紅、影片創作者，這並不是台灣獨有的現象，世界各國的年輕人都作著一樣的夢——成為意見領袖、坐擁百萬粉絲、輕鬆被動收入。因此，柯文哲張口便來、噱頭十足的人設正對他們的胃口，然而不管是羞辱亞洲關係專家葛來儀，或一下要兩岸一家親、一下要網軍癱瘓北京，難道外交關係、國防政策是一個「爽」字就能迎刃而解的嗎？

請繼續往下閱讀...

在這個人人都是自媒體的時代，柯文哲本身就是一個製造流量的自走砲。（資料照）

一個字 —「潮」

政治往往被年輕人視為枯燥的議題，一堆催眠的政策與數據、不明所以的言詞交鋒甚至肢體衝突，更令人不耐的是，一群老人佔據了媒體版面。因此，往往有年輕的帥哥美女宣布參與政治，都會成為吸睛焦點，譬如什麼最美里長候選人、最年輕立法委員等。民眾黨是相對年輕的政黨，自然有此優勢，無論是當年聲量驚人的學姊、或「酷似」李多慧的高市長。對年輕人而言，他們不需要知道民眾黨政治人物有什麼學經歷，是否曾經酒駕、詐騙、當過黑道，反正「年輕」就是話題，不只為迂腐枯槁的政治化上一層網美妝，更重要的是，支持民眾黨就是「潮到出水」。

一則以喜 一則以憂

作為民進黨支持者，筆者信奉「國民黨不倒、台灣不會好」的真理，但這建立在對歷史原委的了解，而非一句潮流的口號（何況早已退流行）。如今在各路民調都看到侯友宜萎靡不振，自然是喜從中來，這個竊據台灣的獨裁政黨終於迎來窮途末路的一天。然而，當年太陽花世代擋下服貿，我這一代人才能在中國的威逼利誘下站穩腳跟、成家立業，如今週週民調漲停板的柯文哲卻喊著要重啟服貿，筆者也只能深嘆一口氣：「接下來就是你們的事了。」要不我明年也來教訓民進黨好了，看你們還敢不敢推什麼18歲公民權！

（文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法