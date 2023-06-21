晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》為何高學歷年輕人支持柯文哲？！

2023/06/21 10:24

◎草魚

近來各家傳媒所做的總統大選民調，不約而同得出柯文哲在大專以上學歷大獲全勝的結論。然而筆者就很訥悶，身邊的朋友亦不乏醫師、律師、工程師，大家都清一色支持賴清德，莫非是我走不出同溫層太厚？原來我忽略了一個關鍵，是高學歷的「年輕人」。

譁眾取寵的大砲性格

在這個人人都是自媒體的時代，柯文哲本身就是一個製造流量的自走砲。年輕人熱衷於使用IG、抖音、小紅書，幻想著有一天能成為成功的網紅、影片創作者，這並不是台灣獨有的現象，世界各國的年輕人都作著一樣的夢——成為意見領袖、坐擁百萬粉絲、輕鬆被動收入。因此，柯文哲張口便來、噱頭十足的人設正對他們的胃口，然而不管是羞辱亞洲關係專家葛來儀，或一下要兩岸一家親、一下要網軍癱瘓北京，難道外交關係、國防政策是一個「爽」字就能迎刃而解的嗎？

在這個人人都是自媒體的時代，柯文哲本身就是一個製造流量的自走砲。（資料照）

一個字 —「潮」

政治往往被年輕人視為枯燥的議題，一堆催眠的政策與數據、不明所以的言詞交鋒甚至肢體衝突，更令人不耐的是，一群老人佔據了媒體版面。因此，往往有年輕的帥哥美女宣布參與政治，都會成為吸睛焦點，譬如什麼最美里長候選人、最年輕立法委員等。民眾黨是相對年輕的政黨，自然有此優勢，無論是當年聲量驚人的學姊、或「酷似」李多慧的高市長。對年輕人而言，他們不需要知道民眾黨政治人物有什麼學經歷，是否曾經酒駕、詐騙、當過黑道，反正「年輕」就是話題，不只為迂腐枯槁的政治化上一層網美妝，更重要的是，支持民眾黨就是「潮到出水」。

一則以喜 一則以憂

作為民進黨支持者，筆者信奉「國民黨不倒、台灣不會好」的真理，但這建立在對歷史原委的了解，而非一句潮流的口號（何況早已退流行）。如今在各路民調都看到侯友宜萎靡不振，自然是喜從中來，這個竊據台灣的獨裁政黨終於迎來窮途末路的一天。然而，當年太陽花世代擋下服貿，我這一代人才能在中國的威逼利誘下站穩腳跟、成家立業，如今週週民調漲停板的柯文哲卻喊著要重啟服貿，筆者也只能深嘆一口氣：「接下來就是你們的事了。」要不我明年也來教訓民進黨好了，看你們還敢不敢推什麼18歲公民權！

文字工作者

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書