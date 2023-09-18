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自由開講》管中閔諷刺外交部之舉 凸顯其無知與藍營對中政策之分歧

2023/09/18 11:11

◎亣銘興

9月13日，長風基金會、李國鼎科技發展基金會與台灣玉山科技協會，邀請新加坡前外交部長楊榮文至亞太千里論壇演講，主題為「從一位新加坡人的視角理解兩岸關係」（Cross-Strait Relations from a Singaporean’s Perspective），該活動由台大前校長管中閔主持，並邀請前外交部長林永樂、台大政治系教授徐斯勤擔任與談人，前總統馬英九與前副總統蕭萬長也皆列席台下。

新加坡前外交部長楊榮文（右2）13日在台北的亞太千里論壇發表演說並參與對談。該活動由台大前校長管中閔主持（右1）。（中央社）

楊榮文於演講中提出了以下重點：「台海穩定現狀是不可永續的」、「必須讓中國大陸了解現狀的維持是為以後兩岸的統一鋪路，中國大陸才有可能不採取軍事行動」、「美國只把台灣當作掣肘中國大陸的一枚可犧牲的棋子」，甚至建議台灣的主要政黨將兩岸共組「中國人的聯邦」（One Chinese Commonwealth）的概念納入黨章，才能團結台灣。以上論調清楚可見楊榮文通篇演講就是建築在「九二共識」與「疑美論」的基礎之上，否則他為何會以「兩岸除了統一，就是戰爭」，如此恐嚇性意味十足的言詞作為其演講結論？

雖然，楊榮文表示該演講並不代表新加坡的立場，是自己的個人意見，但因其具有新加坡前外長的身分，故外交部於14日的公開聲明稿中對其演講表達高度遺憾，並指出「楊榮文對於台美關係與台海情勢的認知完全脫離事實發展，並已傷害我國主權以及台美與台新關係的正向發展」。但外交部的回應，卻讓前台大校長管中閔在臉書發文表示，「一位外國平民來台演講，政府竟氣急敗壞反駁，這演講肯定說對了什麼」，最後更註記「感到可悲可笑」。

筆者認為，管中閔在臉書上對外交部聲明的諷刺之舉，完全反映出其絲毫不具備基本的國際政治知識和外交禮儀素養，楊榮文身為一個曾具有高級官方背景的重要人物，他在台灣發表曲解、傷害台灣外交現狀的言論。外交部本就應該以官方的立場澄清，這才是一個正常政府應有的表現。管中閔的反應只證明了他若不是無知，就是居心叵測。

此外，在管中閔諷刺外交部事件的背後，也清楚反映出藍營內部對中政策的分裂。如近期國民黨總統候選人侯友宜出訪美國期間，其接受媒體採訪時表示，「台灣會持續加強軍備以提升自我防衛能力，也要保持與友好的同盟國家的合作，更希望此行能使美國更加重視台海穩定的議題，並透過其主導之印太經濟架構加強與我國的經貿關係。」

以上，侯友宜在媒體面前高談闊論的「保台說」與「親美說」是不是也令管中閔「感到可悲可笑」呢？筆者深感懷疑。奉勸國民黨將自己立場說清楚，究竟是要親中還是親美？不要成天幻想自己能在美中之間左右逢源，這只會將台灣置入更不安全的境地之中。

（大學生）

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