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自由開講》2024年大選是台灣的賴清德與中國代理人對決

2023/08/15 11:57

◎陳勇順

在賴清德確定代表蔡英文出訪友邦並過境美國後，中國除了在賴清德出訪前，就先傳出透過媒體散播疑美論，發布軍演訊息等；在賴出訪後，國台辦發言人朱鳳蓮談到過境一事，更形容賴清德「倚美謀獨」、「麻煩製造者」、「將台灣推向兵兇戰危」的境界，可說是動作頻頻，而巧合的是，這樣的用語跟國民黨、侯友宜、郭台銘，以及柯文哲的概念，根本如出一轍，互相唱和，可見2024的總統大選，其實就是賴清德和中國代理人的對決，也是台灣人民選擇要走向世界，還是將自己鎖進中國。

副總統賴清德於台灣時間13日上午抵達美國紐約，展開過境行程。（總統府提供）

每到選舉不論是地方議員、縣市首長，還是中央的立委、總統大選，中國總會無所不用其極的試圖介入，從假訊息的認知作戰、軍演，再到農產品的突襲進口等，最重要的目的，就是要用台灣的民主機制，選出他們心目中想要的人，一個能夠配合中國「中華復興的偉大工程」，促進統一的候選人，但根據民調顯示，所謂的統一主張，卻是台灣人民最不樂見的事情。

而相信大家都有看見，這幾年來，蔡英文總統也是順應台灣的主流民意，不僅推動國防自主，讓台灣守護主權的力道更加強勁，在經濟和貿易上，也逐步降低對中國的依賴，積極帶領台灣走向世界，和世界的民主陣營站在一起，讓世界看見台灣，現在的賴清德副總統，也承諾會在既有的基礎下，持續深化和世界交流，也因此，中國對賴清德一定會更加的百般阻撓。

但遺憾的是，在台灣持續走向世界的關鍵時刻，我們看見國民黨的總統候選人侯友宜，以及未來可能獨立參選的郭台銘，不斷唱和中國所謂的「兵兇戰危」，販賣戰爭恐懼；我們看見民眾黨的候選人柯文哲，則是重提要把台灣所進中國的服貿議題，中國除了回應這是「互利雙贏的好協議」，也順便把柯文哲不敢說的話說了出口，那就是要回到「九二共識」的政治基礎上。

所以與其說這次的選舉可能會有四組候選人，倒不如說，這次的選舉，就是台灣的賴清德VS中國代理人的對決。

政治工作者

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