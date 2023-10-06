自由開講》遊走法律邊緣與社會道德底線的「藍白合」

◎林暘竣

自從民眾黨的柯文哲及國民黨的侯友宜相繼正式宣布投入總統大選後，社會上開始對於藍白合有了大量的討論，有些人積極希望促成藍白合作，也有不少人持反對的意見，不可諱言，關於藍白是否要合、能不能合的新聞充斥各大新聞媒體版面，但是這種流於政治算計的總統大選，真的是臺灣人民所樂見的嗎？

法律邊緣的「藍白合」

根據《總統副總統選舉罷免法》第84條（俗稱搓圓仔湯條款）規定：「對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣二百萬元以上二千萬元以下罰金」。

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現如今，藍白合的討論便是遊走在這條法律的邊緣，綜觀過去幾次選舉，幾乎不會有黨派或個人會真心自願擔任副手或其他政治職位以換取他人的勝選，此次選舉也不例外，近期柯侯二人正為了誰要當正的候選人而激烈交鋒中。在沒有好處可拿的情形下，沒有人願意主動退居二線，那麼能夠促成藍白合的動力恐怕只剩下利益的交換。

社會道德底線的「藍白合」

選賢與能，相信大多數的選民期待未來的總統提出關於國家未來的通盤政策規劃，而且政府團隊必須要有充足的行政能力，但是距離2024總統大選僅剩下一百多天，除了綠營的賴清德外，藍營及白營的兩位候選人及其團隊、立委候選人等，仍然日日糾結藍白合不合的問題，彷彿在他們心目中最重要的並不是臺灣的發展以及人民的福祉，而是如何用各種策略來謀求自身及政黨的政治利益，也讓理應選賢與能的總統選舉，變為爭辯民調數字、合縱角力的醜陋戰場。

總統身為國家的最高父母官，理應日日夜夜思考如何照顧兩千三百萬的台灣人民，從擘劃的夢想藍圖中提出可行的政策目標，但很可惜的是藍白陣營的候選人已經表現出不在乎人民、只討論選票分配的態度，無論是柯、抑或是侯，似乎都將民主視為獲得權力的工具，不在乎當選後能為臺灣帶來怎樣的進步。以筆者的觀察，這幾個月以來無窮盡的藍白合爭端，完全顯示民眾黨的柯文哲及國民黨的侯友宜已經拋棄了臺灣的老百姓、拋棄心中那把道德的尺。

這幾個月以來無窮盡的藍白合爭端，完全顯示民眾黨的柯文哲（右）及國民黨的侯友宜（左）已經拋棄了臺灣的老百姓、拋棄心中那把道德的尺。（資料照）

當總統候選人真正真心在乎的不是對國家的理想與抱負，而是種種算計與利益，那麼退與不退、合與不合、人民的幸與不幸，在有利可圖的交易面前，都已經不再重要。

（臺大學生）

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