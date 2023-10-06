自由開講》侯友宜請管好「馬文君們」，否則3D戰略僅是空頭支票

◎蔡秉恩

9/28台灣首艘國造潛艦「海鯤軍艦」舉辦下水典禮，是國家安全的具體實踐，蔡英文總統在下水擲瓶儀式時提到海鯤軍艦將成為守護家園和守護民主自由的力量，呼應了民進黨總統候選人賴清德先前於外媒《華爾街日報》發表的「和平四大支柱」其中的「建立台灣的威懾力」。反觀國民黨總統候選人侯友宜提出3Ｄ戰略，第一項是嚇阻，卻被爆出同黨立委馬文君疑似內神通外鬼，妨礙國防發展。

面對多變的兩岸情勢，國艦國造和國機國造等皆是提升台灣國防自主性的關鍵政策，然而從「海鯤軍艦」下水典禮後的爭議可看出台灣在國防自主上被「馬文君們」持續阻攔。民進黨立委洪申翰表示2001年的美國對台關鍵軍購案的預算遭擁有過半席次的國民黨和親民黨合作杯葛，而2004至2006年間，相關的國防預算同樣遭到封殺，並被退回69次。

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國民黨說一套做一套的3D戰略

「海鯤軍艦」舉辦下水典禮原先應該是台灣國防的光榮里程碑，卻因國民黨立委的洩密疑雲搞得烏煙瘴氣。現任總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光直言「有立委從中作梗」。而前海軍顧問郭璽更直接點名「馬文君就是那位立委」，直指國民黨耽誤台灣國安發展。

總統大選在即，兩岸關係和台灣自身國防實力相互連動，總統候選人的政策必須被放大檢視。當國民黨總統候選人侯友宜喊出「3D戰略」，嚇阻、對話、降低風險時，同黨立委馬文君卻無法清楚交代為何不簽保密協議，侯友宜也無法向大眾解釋為何國民黨作為執政黨時頻頻阻饒軍購。喊出3D戰略又遲遲不公開表態自身如何看待國民黨內部的「馬文君們」，也無法說服選民在沒有足夠國防預算的前提下侯友宜該如何阻嚇鄰國侵略的野心。

當國民黨總統候選人侯友宜喊出「3D戰略」，嚇阻、對話、降低風險時，同黨立委馬文君（左）卻無法清楚交代為何不簽保密協議，侯友宜（右）也無法向大眾解釋為何國民黨作為執政黨時頻頻阻饒軍購。（報社合成／資料照）

被選票和馬文君們控制的侯友宜

侯友宜上月28日於臉書強調「避戰，是領導人最重要的責任。」然而，觀察國民黨立委阻饒和大砍國防預算等行為，只看見了國民黨上到下充滿了「不備戰如何避戰」的邏輯錯誤，「馬文君們」也讓侯友宜作為總統候選人自曝其對黨內的控制力極低，自家人打臉自己的3D戰略。

侯友宜作為總統候選人，自事件爆發後不但不檢討自身陣營對國防論述的前後不一，反而批評起民進黨來轉移話題。臉書上的發文也持續逃避，試圖將焦點導向國慶日的英文名稱不該稱作「Taiwan National Day」。在國防自主如此重大的議題面前，侯友宜和朱立倫為首的國民黨竟在討論國慶視覺有沒有ROC、國旗夠不夠，企圖操作國族認同來混淆視聽，救選舉。完全愧對選民，更證明了侯友宜的3D戰略是張空頭支票，國民黨只想顧選票，不顧國安。

（台師大公民教育與活動領導學系在學生）

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