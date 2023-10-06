自由開講》中國介選與在地協力者動作頻頻，國人務必提高警覺

◎邱志偉

國安局長蔡明彥針對我明年總統大選，中國近期動作頻頻提出示警。他更提出中國藉由在地協力者的協助，意圖公布有目的性的民調，來達到操作選舉的目的。這背後有無涉及金流，或甚至是部分業者在中國的利益，都是檢警調務必重點查緝項目。更令人憂心的是，近期台灣人赴中風險劇增，外加過去半年許多媒體不尋常的錯假報導事件，都令人懷疑未來台灣的總統暨立委選舉情勢，恐怕不容樂觀，需要各界審慎以對。

事實上，中國介選早非頭一遭，打從1996年台灣進行總統民選以來，中國基於對民主政治的恐懼，更害怕民主會造就台灣離中國更遠，因此試圖在台灣內部帶來各種輕重程度不一的威脅，始終是中國的頭號任務。例如1995-96年的台海危機，2000年總統大選時中國國務院朱鎔基總理的公開威脅台獨，但到了2008年後中國的介選力道就逐漸化明為暗，更透過兩岸加強經商貿易往來，掐住許多業主的軟肋以後，中國介選的力道變得更強，但其實也讓台灣的民主抗體進化。

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國安局長蔡明彥針對我明年總統大選，中國近期動作頻頻提出示警。（報社合成／資料照、中央社）

就以2018年的高雄市長選舉來說，從各種跡象顯示，台灣內部恐有不尋常的金流或任務性的資源，刻意灌注在單一候選人身上，目的就是要將其聲勢拉高。當時雖苦無證據，但各界多懷疑不尋常的廣告及大筆資源挹注，來源恐與中國高度相關。韓國瑜不只在選舉過程前後，持續強調九二共識、醜化台獨，更在當選之後立刻赴香港中聯辦拜會，許多親中業主也都逐漸出現在高雄，若非疫情與罷免，紅色勢力將如何改造高雄，令人不寒而慄。

中國介選是在持續進步的，最有效的力道就是看不見紅影痕跡的操作，而這需要的就是在地協力者的幫助。過去，在國民黨威權統治的年代，「服從領袖、反共抗俄、保密防諜」的口號都喊的震天響。如今，在台灣已經民主化的年代，政黨輪替多次以後，有些人將內心的失落重新投射至對岸，並且成功的被民族主義洗腦，甚至更令人髮指的是，以向中國服務為傲，令人極為心寒。

特別是有特定媒體系統，過去半年以來，不停炮製錯假資訊，意圖引導國人對政府施政或不存在的會議進行質疑。民進黨作為街頭運動出身的政黨，更曾扮演在野黨多年，但民進黨對國民黨的質疑，對政府政策不滿都有理念為前提。以過去國民黨長期戒嚴、禁止國會改選、總統民選，從黨外到民進黨，都是基於民主普世價值來做質疑與監督。縱使到馬政府時代，意圖將台灣拉近中國，民進黨仍扮演最嚴厲的監督角色，不論是服貿或和平協議，始終都強力監督、力保中國國民黨不會與中國開啟統一時程談判。

但這些年，國民黨對於政府的名為監督實為惡意中傷，有太多時候都與事實無關。甚至在豬肉或福島食品問題上，意圖撕裂台美、台日關係也在所不惜。甚至有多位藍營媒體甚至民代，跑到中國政論節目上唱衰台灣，這不就是標準徹底的協力者，還是我特別多次質詢陸委會，才讓違法錄製政論節目的中國記者離開台灣。

最近潛艦國造終於有第一艘「海鯤號」完成，過去藍營媒體甚至民代，阻擋購買潛艦的預算，甚至疑似洩密等問題終於被拿到檯面上討論，到底背後有無中國干預指導，還待檢調查證。唯一可以確定的是，最不樂見台灣國防實力提升的，絕對只有對岸中國。

所以，我的結論要提醒國人的是，不管是民生還是國防，請大家務必在選舉期間停、看、聽，不要急著配合情緒煽動，就加入恐慌憤怒之列，否則最後只是大型翻車，傷害的也是奉公守法的多數國人權益，更傷害民主政治。我們都希望不論哪場選舉，都能以理相爭、共辯國策，而不是盡走偏鋒，以無助於民主的方式討論政策，最後傷害台灣的國際民主形象，更讓中國成為最大贏家！

（立法委員）

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