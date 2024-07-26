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自由開講》《零日攻擊》：台海危機的警示與啟示

2024/07/26 11:01

◎宮臨冬

戲劇《零日攻擊》以台海戰爭為題材，成功挑動了兩岸政治神經。前導片釋出時，適逢台灣進行萬安演習，這一巧合引發了強烈的現實感和緊迫感。尤其是當颱風來襲，超商貨架被掃空的景象，更讓人們深切體會到戰爭前夕的無力感。這部由文化部黑潮計畫支持的劇集，不僅描述了戰爭即將來臨時人民的恐懼，還揭示了台灣長期面臨的紅色滲透與認知戰威脅。

圖為曹興誠出席《零日攻擊ZERO DAY》發布記者。（零日攻擊官方臉書）

戰爭陰影下的人性與政治

《零日攻擊》的劇情從多個角度勾勒了戰爭威脅下的人性操控與政治鬥爭。導演羅景壬強調，戲劇無法完全呈現真相，但能引導觀眾思考現實挑戰。透過這部劇集，觀眾能夠更深刻地理解戰爭的殘酷和台灣面臨的實際威脅。卡司陣容包括日劇男星高橋一生、港星杜汶澤，以及台灣的連俞涵、莊凱勛等，為劇情增添了國際視角和戲劇張力。

台灣的國防與民眾的準備

這部劇集的推出，不僅是文藝創作，更是對台灣社會的警示。面對中共的軍事威脅，台灣的軍事防禦體系固然重要，但更大的挑戰來自於非軍事層面的滲透與破壞。劇中突顯的認知作戰、統戰滲透、黑幫介入等情節，正是台灣當前需要嚴肅對待的問題。前聯電董事長曹興誠在支持這部劇集時指出，面對台海危機，台灣人民的認知與準備至關重要。

心理準備與社會應對

筆者作為一名軍事研究人員，近年經常被問及「會不會打仗」的問題，這反映了臺灣民眾對局勢的關注與擔憂；吾人須知戰前的文化輿論準備是提振民心士氣的重要一環，這部戲劇的推出恰好補上了這個缺口：台灣需要在戰前進行充分的心理準備，避免戰時民眾不理性的恐慌和社會秩序的崩潰，同時如何有效制止中共刻意散布的「中國速勝論」與「失敗主義」發酵、如何防範第五縱隊、宮廟黑幫及親中政黨在戰時的破壞活動等問題，都是台灣社會在此時必須嚴肅考量和處理的問題。

《零日攻擊》的啟示與展望

《零日攻擊》通過真實的劇情與逼真的演繹，讓觀眾在戲劇中體驗戰爭的殘酷和台灣面臨的真實威脅；這部劇集不僅是一部優秀的文藝作品，更是一個警鐘，提醒台灣社會在面對戰爭威脅時，必須有充分的心理準備和現實應對策略。通過這樣的文化作品，台灣人民能夠更深刻地認識到自由的珍貴，並在危機來臨前做好準備。

這部劇集的上映必定會引發廣泛的討論和深思，值得每一位關心台灣未來的人觀賞並從中獲得啟示。希望透過這部劇集，台灣社會能夠更加團結，共同應對來自中共的各種威脅，保護我們的家園和自由。

（作者為軍事研究人員）

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