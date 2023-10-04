自由開講》郭台銘的算計？不可能的四腳督？！

◎黃聖峰

現在最熱門、佔據最大政治新聞版面的，就是中華民國政權即將在明年一月於「中華民國（台灣）自由地區」舉辦的第十六任中華民國總統選舉。

這些新聞的焦點，除了本土派民主進步黨擬推薦的賴清德、中國派中國國民黨擬推薦的侯友宜，渾沌派台灣民眾黨擬推薦的柯文哲之外，就是高調宣布與藝人賴佩霞搭檔參選，並砸下大筆鈔票在全台各地進行「參選資格連署」的郭台銘。

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由於各界輿論皆預期財力雄厚的郭台銘必能順利募集登記參選所需連署書，因此，無論是街頭巷尾還是各大媒體平台、政論節目，都不斷聽到「四腳督」這個詞，而新聞媒體也直接將他視為「當然的第四位總統候選人」來報導。但實際上，縱使能順利收到足夠數量的連署書，郭台銘恐怕也無法順利成為第四個總統候選人。

因為與他搭檔的賴佩霞擁有美國國籍，而依現行《總統副總統選舉罷免法》第27條的規定，除非賴佩霞能在11月24日選舉登記期限前放棄美國國籍，否則將無法登記參選。

2024總統參選人郭台銘（左）上月公布其副手為知名藝人賴佩霞（右），不過，賴佩霞具有美國籍，最遲11月24日應完成放棄美國籍程序，才能登記為候選人。（資料照）

但我們從新聞報導得知賴佩霞在9月14日還在提會找律師討論，且美國在臺協會已明白表示放棄國籍的程序需要三至六個月的時間才能完成。所以，除非美國政府給她加速放棄國籍的特權，否則就算她趕在9月14日當天就申請放棄國籍，最快也要等到12月14日才能完成相關程序—賴佩霞根本無法登記參選，郭台銘也是。

或許有人認為郭台銘到時候只要換個人搭檔就好，但只要賴佩霞還有一口氣在，這條路就行不通。因為依照《總統副總統選舉罷免法》第23條之1的規定，除非副總統人選死亡，否則不能換人。這郭台銘不知道嗎？他怎麼可能不知道？

筆者認為，郭當初找賴搭檔，就是要利用法律規定讓「四腳督」不可能發生。郭其實根本從未打算獨立參選，他只是想把連署數字衝高，並以之為籌碼要求藍、白跟他整合以便操作棄保而已。

所以，如果台派此時為了促成「不可能發生的四腳督」去幫郭台銘連署，除了會增加他的政治籌碼外，還會使敵營更有機會成功整合，進而對本土派選情造成負面影響，請大家務必三思！

（台澎黨法務長）

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