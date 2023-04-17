自由開講》無法迴避的選擇 歷史潮流的分岔路

這次賴清德副總統被提名為民進黨總統候選人時提出台灣是在面對「民主和專制」的選擇，希望可以打動多數人的心，提醒台灣人在重要的世界歷史洪流中，要有對的選擇，才能創造台灣的未來，繁榮立足於世界。（資料照）

陳淑恩

放眼國際局勢，美國、日本、歐盟、澳洲等國成一集團，中國、俄羅斯、伊朗、北朝鮮等國成一集團，二集團最大的分野就是民主和專制。在2023年的現在，台灣面對未來是要走向民主或專制，是迫在眉睫的議題。

總有人會提到民主要結合眾人意見、耗費過多溝通協調的成本，不如專制國家劍及履及有效率；亦聞欲爭取國民黨提名的郭台銘云：民主不能當飯吃。但放眼世界，比較進步文明的國家，是採民主或專制？如果有選擇，你願意選擇成為那個國家的國民，是南韓抑或北韓？全世界都有偷渡客願冒生命危險追求更好的生活，這些偷渡客的目的地是自由國家還是獨裁國家？捷克、匈牙利、波蘭等多個東歐國在蘇聯解體後，紛紛選擇轉向北約，俄烏戰爭更促成近日芬蘭也加入北約。

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這些都告訴我們，「民主」才是人類追求「自由」的目標；若等到失去，後悔已來不及。

蔡英文總統訪美與馬前總統訪中，正體現了民進黨與國民黨不同的路徑規劃，而我們在習政權收束力道不斷加大、文攻武嚇越演越烈的十字路口，必須深思熟慮作出抉擇；猶如導航地圖的路線選擇，然而，無論我們選擇了哪條路，都不能「迴轉」。這不是政客的文字遊戲、亦非意見領袖爭奪大聲公，而是我們必須展現集體意志的時刻，告訴所有關心台灣走向的國家，我們要靠攏獨裁集團還是繼續邁向民主世界。

這次賴清德副總統被提名為民進黨總統候選人時提出台灣是在面對「民主和專制」的選擇，希望可以打動多數人的心，提醒台灣人在重要的世界歷史洪流中，要有對的選擇，才能創造台灣的未來，繁榮立足於世界。

（屏東科技大學教授）

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