晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》無法迴避的選擇 歷史潮流的分岔路

2023/04/17 12:20

這次賴清德副總統被提名為民進黨總統候選人時提出台灣是在面對「民主和專制」的選擇，希望可以打動多數人的心，提醒台灣人在重要的世界歷史洪流中，要有對的選擇，才能創造台灣的未來，繁榮立足於世界。（資料照）

陳淑恩

放眼國際局勢，美國、日本、歐盟、澳洲等國成一集團，中國、俄羅斯、伊朗、北朝鮮等國成一集團，二集團最大的分野就是民主和專制。在2023年的現在，台灣面對未來是要走向民主或專制，是迫在眉睫的議題。

總有人會提到民主要結合眾人意見、耗費過多溝通協調的成本，不如專制國家劍及履及有效率；亦聞欲爭取國民黨提名的郭台銘云：民主不能當飯吃。但放眼世界，比較進步文明的國家，是採民主或專制？如果有選擇，你願意選擇成為那個國家的國民，是南韓抑或北韓？全世界都有偷渡客願冒生命危險追求更好的生活，這些偷渡客的目的地是自由國家還是獨裁國家？捷克、匈牙利、波蘭等多個東歐國在蘇聯解體後，紛紛選擇轉向北約，俄烏戰爭更促成近日芬蘭也加入北約。

這些都告訴我們，「民主」才是人類追求「自由」的目標；若等到失去，後悔已來不及。

蔡英文總統訪美與馬前總統訪中，正體現了民進黨與國民黨不同的路徑規劃，而我們在習政權收束力道不斷加大、文攻武嚇越演越烈的十字路口，必須深思熟慮作出抉擇；猶如導航地圖的路線選擇，然而，無論我們選擇了哪條路，都不能「迴轉」。這不是政客的文字遊戲、亦非意見領袖爭奪大聲公，而是我們必須展現集體意志的時刻，告訴所有關心台灣走向的國家，我們要靠攏獨裁集團還是繼續邁向民主世界。

這次賴清德副總統被提名為民進黨總統候選人時提出台灣是在面對「民主和專制」的選擇，希望可以打動多數人的心，提醒台灣人在重要的世界歷史洪流中，要有對的選擇，才能創造台灣的未來，繁榮立足於世界。

（屏東科技大學教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書