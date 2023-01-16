胡，怎麼說》賴清德的挑戰-逆風、挑重擔、上陡坡...

副總統賴清德昨天當選民進黨主席，他面對的嚴峻挑戰早已開始:逆風、挑重擔、上陡坡...。賴清德還要面對的嚴峻情勢就是:反對黨和外力協力結合，不斷加重重擔的噸位、各種逆風橫裡背後狂襲、上坡角度更加陡峭；而自家人則部分在冷眼袖手旁觀、好像賴清德的輸贏事不關己，部分還在狠心扯後腿，好像賴清德的輸，就是他的好機會來了...。

有路，咱沿路唱歌；沒路，咱蹽溪過嶺...，謝銘祐這首「路」，不少綠營人士喜歡引用，台灣面對未來的險峻情勢，必須永遠保持樂觀向前的心境，但是，恐怕沒有多少沿路唱歌的日子了。蹽溪過嶺，面對將是山更高、水更深的處境，還有內部不忠誠反對黨加外在敵對勢力共同設下的落石、崩坍等等危害險阻。

請繼續往下閱讀...

部分在朝當權者、渴望權位升等者、渴望權位而不得者，還在自己得意的唱歌、把吵鬧砲口對內爭個人權勢之聲當唱歌，那些人的「尻川（屁股）有幾根毛？」，自己可能不知道，但外面早已傳遍天下。賴清德掌握的僅有黨權，其實無「法」奈何那些人，但必須共親不認、採取手段迅速有效制約，令人改過遷善，重新歸隊最好，不然就靠邊站好!

若那些人積習不改、故態復萌、擁派系自重、大餅瓜而分之、錢多好辦事....，賴清德必須必須毫不猶豫的斷然處置，更要帶頭鳴鼓而攻之。

為何面對逆風?這次九合一選舉就是大逆風，民進黨檢討報告講一大堆，有人忙著找戰犯，其實樣樣都是原因、更全都是逆風!為何上坡更陡?是因時間已很急迫了，明年此時，總統及國會大選都差不多結束了，結果也出來了，如果那時才要後悔這沒做好、那沒做好、這人不去除、那人不去除，也都來不及人!

逆風、挑重擔、上陡坡，是賴清德的嚴峻挑戰、當然就是民進黨的嚴峻挑戰，同時也是台灣必將面對的嚴峻挑戰。警告所有台派人士，不要以為如果賴清德敗了、民進黨敗了、台灣輸了，你還有任何可能賺到勝利!不要以為你們可以坐觀成敗，如果台灣不幸淪入中共一黨專政的地獄，你們下場一樣慘或只會更慘!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法