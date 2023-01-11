自由開講》國民黨「疑美論」斷章取義、忽視民主

陳愷宗

近日，賴清德副總統於黨員報告政見發表會，談論提升台灣防衛力量、加強國加強安全，直言「別受有心人的疑美論影響」。對此，藍營論者開始「不分青紅皂白」，群起攻之，言稱「連美國人都不信美國人」、「對強權屈膝」。如此「疑美論」的傳播者，包裝假中立，實則矮化台灣主權與人民意志，實在荒謬至極。

簡單來說，藍營此番言論，既是「打稻草人」，更是「欠缺國際常識」。因為，二十一世紀的台灣安全，早就不是「疑美論」或是「擁美論」的競合，而是「反民主陣營」或是「支持民主陣營」的一翻兩瞪眼。就國際現實而言，台灣首先要自立自強，也須廣納安全伙伴，這是普通人都知道的常識。近年來，中國脅迫台灣，美國扮演積極角色，還與民主盟友共同強調台海和平，在此前提下，台灣難道不「擁抱美國」，反而要步入「惡鄰」及「親中人士」的陷阱，讓台灣淪為共產中國的俘虜嗎？

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近日，賴清德副總統於黨員報告政見發表會，談論提升台灣防衛力量、加強國加強安全，直言「別受有心人的疑美論影響」。（資料照）

還原現場，賴清德在該次言談中，完整提及：「過去民進黨是對抗國民黨，未來則是要面對中國威脅…我們要持續提高保衛台灣的力量，不能讓有心人散播懷疑美國的言論…。」如此的言論，主軸是在「團結力量」、「保衛台灣」、「連結國際」，並無任何不妥之處。但在國民黨論者眼中，卻落入了「疑美論」的陷阱來打擊，他們的說法充滿了悖離事實與不合理，就是妥妥實實的「斷章取義」。

事實上，賴清德的一貫言論，早就呼應前北約秘書長、民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）的說法：「在美中之間『畫三角形』，實在『太天真』。」現在的國際局勢，是「民主」與「獨裁」的競逐。當下民主與獨裁陣營的對抗日趨激烈，台灣自然無法不負責任喊出「中立」兩字，然後任憑大國陷入「修昔底德的陷阱」。更何況，近年來，美國總統拜登通過《國防授權法案》（NDAA），為美國無償軍援台灣取得開支法源；而台積電到美國設廠，拜登總統到場觀禮，更是台灣民主供應鏈接近市場、擴大實力的展現。事實就是這幾年來，台灣不僅沒有「拋棄主權」，反而「踏上國際」。藍營「疑美論者」還藉此大做文章，稱「民進黨向美國投降」，這樣的說法，到底是「欠缺常識」還是「別有用心」？

對於兩岸、國際局勢，賴清德早就有一貫的論述，注重「人民主權」也未喪失「台灣主體性」。例如說，他早就提到「台灣不屬於中國一部分」、「民進黨的歷史責任，是守護民主、和平、繁榮」，這樣的路線，和蔡英文總統並無二致，也和國際社會信任的「四個堅持」論述方向一致。反觀國民黨，如侯友宜之流者，至今還只能說出「我們絕對不是強國的棋子」一席話，其沒有戰略縱深、沒有思考延伸，對於兩岸及國際論述毫無準備，熟悉國際關係者，輕鬆就能「看破『侯』腳」。

攤開目前藍、綠、白三黨，賴清德無疑是檯面上「外交學分」準備最充足的政治人物，更是最能延續過去8年「蔡英文路線」的領導人。在此基礎下，國民黨論者，用錯誤言論、荒謬事實。說破了，國民黨的「疑美論」，其實就是「懷疑民主論」。呼籲國民黨：別再用虛假事實及政治話術，忽略國際事實，造成台灣社會混亂！

（政治工作者）

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