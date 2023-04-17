胡，怎麼說》三黨三樣情：一黨，沒人爭！一黨，不給爭！一黨，我要了！

胡文輝

總統提名的態勢，目前呈現的「三黨三樣情」：一個黨，沒人爭；另一黨，不給爭；又一黨，我要了！

先看「沒人爭」的黨。

民主進步黨已提名副總統賴清德參選2024總統大選，從初選到提名，賴清德都是唯一參選者，因為沒其他人出來跟他競爭。政黨黨內提名，沒人出來競爭，只有唯一人選，這不一定就是好事或是壞事。

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好的一面在於，避免初選殺的刀刀見骨，同志也可能反目成敵；壞的一面則是，少了初選競爭的激盪，就可能少了經由競爭發現問題，馬上尋求化解之道，避免留著成為大選時對手攻擊的破口，也少了由初選的「分」、到大選的真正的「合」的戰力磨合之機遇。

政治人物以政治為志業，總統之位是他們仰望的最高峰，因此，綠營並非沒人有意願出馬挑戰賴清德，不過，在為台灣前途操危慮患、國家興亡的危機感很深之下，「團結」的氛圍自然形成，而且，賴清德的從政資歷及聲望，綠營有資格參選總統者，目前尚無人能比，綠營出現「唯一人選、唯一支持、唯一提名」賴清德，「沒人爭」正是自然形成的事。

。（資料照）

賴清德的挑戰，在於爭取選民支持「換人不換黨」，在蔡英文任滿後，由他接掌永續經營台灣的國家大政方針。民主國家大都有個趨勢，就是一個政黨執政相當時間後，民意支持度會呈現下滑，不滿度會遞增，所謂鐘擺效應，但不是一定會發生，更不是像鐘擺那樣準時幾任或幾年就輪替一次。

在危機的台灣，執政者如忘了危機，包括外在的危機─中共的威脅愈來愈大，以及內在的危機─執政久了就會志得意滿、有的甚至營私貪腐。賴清德必須操危慮患，同時因應並克服內、外危機，展現治國長才，以贏得選民將台灣的未來託付給他。

再看「不給爭」的黨。

中國國民黨的總統提名，決定由黨中央「徵召」，這是一種因怕競爭而採用不給爭的手段，而怶譏為「黃袍加身」式提名，由黨中央逕自決定黃袍加「誰」的身。

但是，徵召（黃袍加身）「誰」？由「誰」決定？目前都是諱莫如深的黑廂作業狀態，國民黨曾有一個朱立倫交辦的「選策會」，因成員黑金充斥，引砲轟後從台面消失了，再搞一個提名委員會，可由朱魁直接掌控，但前述那兩個會都只講立委提名部分，沒講總統提名部分。

決定「黃袍誰加身」的「人」，不公開透明，決定如何才夠格「黃袍加身」的「事」，抱括徵召的制度、標準、程序等等，都從不見天日，連是否民調說法，也人人不同、日日不同，也不公開透明，只見放話、只見否認，只要有人提出儘快徵召如何的，朱立倫的黨中央立即要他閉嘴，理由都是不要影響團結，甚至指那是綠營分化藍營的陰謀。

只要有人提出儘快徵召如何的，朱立倫（右）的黨中央立即要他閉嘴，理由都是不要影響團結，甚至指那是綠營分化藍營的陰謀。（資料照）

團結、團結、團結...，藍營大咖個個掛嘴邊，但是，母雞難產、連怎麼生出母雞都不公開、不透明，卻要眾公雞大雞小雞統統團結在母雞身邊，這不是太假了嗎？令人懷疑，是不是藍軍背後還有一隻無形的巨靈之手，在指導藍軍要團結呀？！

其實，藍軍夠格爭總統提名的人，不過那兩、三人，侯友宜、郭台銘、朱立倫而已，或者加上無意願去爭的盧秀燕、韓國瑜，以及有意願爭取但實力待考驗的趙少康、待提升的張亞中等。侯友宜稱我準備好了（接受徵召）、朱立倫也說準備好了（徵召作業），卻都沒動作。因為其間卡了一個郭台銘，以及朱立倫自己的動向及定位。

郭台銘曾表示要回國民黨爭取提名，朱立倫等曾大表歡迎，但是，如何讓尚不具黨員身分的郭台銘也列入徵召之列，黨中央至今沒提過辦法，至今仍把郭懸在半空中。令人懷疑，這是讓郭台銘看的到、吃不到啊？朱立倫日前稱，郭台銘是藍軍重要「資產」，注意資產二字，是否會令人（誤）以為，藍只要郭資產的支持不要人？

郭台銘曾表示要回國民黨爭取提名，朱立倫等曾大表歡迎，但是，如何讓尚不具黨員身分的郭台銘也列入徵召之列，黨中央至今沒提過辦法，至今仍把郭懸在半空中。（資料照）

國民黨口口聲聲要組「非綠聯盟」，但藍軍本就是要整合「泛藍」為其效命而已，而且更退回到「非藍不可」、愈藍愈好！看來他們組個「親中舔共聯盟」才名實相副吧！

最後看「我要了」那一黨。

不用說也知道，民眾黨總統提名人選就是創黨的柯文哲「我要了」，該黨還傳出柯文哲要當立委提名人的「面試大魔王」，那麼，總統提名由大魔王面試大魔王自己，誰曰不宜？

台灣民眾黨主席柯文哲。（資料照）

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