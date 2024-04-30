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自由開講》支持繼續推動「國造潛艦」：台灣國防的重要一步

2024/04/30 14:28

◎宮臨冬

準總統賴清德先生長期在國防議題上展現明確態度，積極支持潛艦國造，為台灣國防帶來新的希望，近日賴準總統主張爭取一次性建造7艘潛艦，對此，台船副總經理周志明表示，一次造完艦在國外是常例，與台灣戰略地緣相近的日、韓也是採此模式，相當合理，且可以提升造艦能量及留住人才，台船「樂觀其成」。

為台灣國防帶來新的希望，近日賴準總統主張爭取一次性建造7艘潛艦。（報社合成／資料照）

潛艦國造的里程碑

台灣首艘原型潛艦「海鯤號」的製造已進入最後階段，即將進行海測。此舉象徵著台灣已具備自主建造潛艦的實力，填補了國家造艦能力的空白。賴清德準總統在視察「海鯤號」後表達對潛艦國造的全力支持，這將是台灣國防發展的重要里程碑。

解決供需矛盾

國軍長期以來對潛艦的需求與國際市場的限制形成了供需矛盾。儘管我方不斷爭取國際支持，但受到多方面因素的制約。因此，蔡英文政府決心推動國造潛艦計畫，解決國防需求與國際限制之間的矛盾，進一步堅固國家安全。

潛艦的戰略價值

潛艦作為國家防衛的利器，具有強大的打擊力和高度隱密性。其可獨立執行任務，對敵方造成重大威脅，並在制海作戰中發揮關鍵作用。國造潛艦的成功將有效增強台灣的國防力量，提高國際地位，為國家安全帶來新的保障。

人才培養與戰鬥力維持

隨著國造潛艦計畫的推進，人才培養成為一個重要議題。國軍刻正加速招募和培訓合格的專業人才，以確保潛艦部隊的戰鬥力和作戰效能。此外，人才的維持和更新將是國防發展的長遠目標。

嚇阻力量與國家安全

國造潛艦的成功將建構起有利的嚇阻力量，國造潛艦計畫的持續推進將是台灣國防發展的重要一步，也是對中共擴張下，國際政治現實的積極回應。透過自主建造潛艦，台灣將提高其在國際舞台上的地位和影響力，為維護和平與穩定作出更大的貢獻。

（軍事研究人員）

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