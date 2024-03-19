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自由開講》投降式的「建立穩定的兩岸關係」？

2024/03/19 12:10

中共是欺善怕惡、肉弱強食的邪惡國家，唯有增強抵抗能力，團結、捍衛台灣，才是「建立穩定的兩岸關係」正確之路。（美聯社）

◎陳慶坤

「自由開講」律師尤英夫〈對賴總統的建言〉一文指出，建立穩定的兩岸關係，建議賴總統在未來的就職演說中，有必要說明如何穩定兩岸的關係，賴總統恐怕要繼續秉持前任總統遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例與「和平、對等、民主、對話」的態度，處理兩岸事務。儘量避免對立與分歧的擴大，誠哉斯言！

但「和平、對等、民主、對話」有可能嗎？〈尤文〉進而指出：「看著中共軍機航艦不斷繞台實施聯合軍事威懾」，就知道不是簡單的事。不也說明蔡英文總統為穩定兩岸的努力，也無阻於中共併吞台灣的野心？中共已步步進逼逾越海峽中線，進入到禁制水域，要穩定兩岸關係恐昧於事實，陷入「投降式的陷阱」而不自知。

為未來的總統賴清德在520就職典禮的說話下指導棋，是中共目前階段性任務，從金門三無船舶事件與後續的發展來看，都是劍指賴清德，加上在台的「協力者」亦不遺餘力的附和聲援。今年2月16日海基會在圓山大飯店舉辦「2024大陸台商春節活動」，珠海台商協會榮譽會長葉飛呈直言，未來總統賴清德是「務實的台獨工作者」，「這點對我們台商很尷尬」，希望賴清德在擔任總統期間對於台獨的活動與語言「盡量少說」？

事實上，中國共產黨對台灣一貫立場從未改變，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，堅持反對外部勢力干涉，堅持決不承諾放棄使用武力。如此的「鴨霸」，即使民進黨早已放棄台獨黨綱，馬英九「政府以92共識，一中各表」，都無以阻絕中共併吞台灣的既定目標。因此，從增強國防戰備、延長義務役、購買美國武器等等防禦措施，對中共而言都是挑釁；唯有放棄一切抵抗，進而簽屬和平協議，比照香港模式回歸中國，成為中共轄下的地方政府，才足以滿足中共「建立穩定的兩岸關係」司馬昭之心。

面對中國共產黨這種邪惡的國家，台灣如何自處，在一般正常國家而言應該只有如何抗敵的問題，而沒有如何被併吞、被統一的問題。誠如中研院台史所副研究員吳叡人所言，問題是在台灣有「親中親到無法自拔」的國民黨，加上「有奶就是娘」的地方派系，「毫無節操的本土民粹」三者勾結，這是現階段台灣民主的最大危機。憨愚的台灣人，不要以為捍衛中華民國就可以「建立穩定的兩岸關係」。中華民國簡稱中國，但它早已不具挑戰中華人民共國的能力，中共根本不放在眼裡，但它確實給予中共結束內戰的藉口，也是「台灣屬於中國的一部分」的國際認證？消滅中華民國與併吞台灣是一體兩面無以切割的關係。

中共是欺善怕惡、肉弱強食的邪惡國家，唯有增強抵抗能力，團結、捍衛台灣，才是「建立穩定的兩岸關係」正確之路。捨正路而不由，哀哉尚饗！

（台灣國顧問）

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