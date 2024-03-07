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社論》孰令中國協力者為所欲為？

2024/03/07 05:30

李登輝民選前的外交部長錢復說：外交的上位政策就是兩岸。擔任總統如願會見習近平的馬英九說：台灣經濟與外交議題的核心問題，在於兩岸關係。今年大選前夕，馬英九對德國之聲講得更露骨：當前緊張局勢的責任在於民進黨和賴清德，中國不肯跟民進黨對話是因為他們不接受「九二共識」，台灣與大陸的戰爭永遠無法獲勝，習近平是台灣可以合作的人，就兩岸關係而言必須相信習近平。而習近平責令「民革」（北京的中國國民黨），要在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為，不斷壯大反獨促統力量，共同推進和平統一進程。

所謂的「九二共識」，總被國民黨人當平安符，不顧北京的定義是顆奪命丹。習近平之探索一國兩制台灣方案，顯然比鄧小平當初所提的一國兩制大幅限縮，台灣要從「民族復興中的地位和作用」來定位。在習近平的「新時代」，「愛國者治港」快速「內地化」，正好預告他心中的一國兩制台灣方案，不僅沒有賦與台灣外交空間，連同台灣的民主也將被沒收，直接置於北京嚴控的數位極權統治。而基於「民族復興中的地位和作用」，台灣注定會被總設計為針對美國的軍事基地。屆時，所謂的「要和平、不要戰爭」，反而會是台灣人民被迫當中國砲灰，一如國民黨內戰降共部隊在韓戰為解放軍擋子彈。

所謂「外交的上位政策就是兩岸」，一是源自其民族、國家認同，背離主流民意。這次大選前夕，馬英九的一番高論，嚇得連國民黨都婉拒他參加最後造勢，可見一斑。二是，他們信奉尼克森／季辛吉過時的世界觀，且深信中國已經大國崛起，終將取代美國霸權。殊不知，過去五年，內有清零防疫、國進民退、國安維穩，外有科技制裁、外資撤離，中國經濟失落中。「台灣必須靠中國」，這條路線只會令台灣敵對生存發展之所繫的民主世界，鎖進專制軸心積極打造的專制聯盟，與失敗國家、流氓國家、恐怖國家為伍。

外來國民黨，揚棄李登輝的本土化路線，自溺於一種矛盾的意識混亂。一是，自認在國共內戰、與匪建交遭華府背棄，所以骨子裡存有「疑美基因」，但又基於生存，非常仰賴這位保護者。錢復回憶錄（卷二）便提及，蔣經國耳提面命的駐美任務：「我們要和美國維持最友好的關係」，「使他們（華府官員）明瞭我國是美國可靠的友邦。」二是，被趕出中國，「恐共症」揮之不去，到了政黨輪替成常態，國民黨反而認賊作父、聯共制台，以往「國獨」，如今「反對台獨」。兩種矛盾的辯證整合，靠的是經濟利益。台灣民主發展，中國經濟成長，大約同時進行。二○○五，連戰破冰之旅，國民黨高層的代理人化，居間利益導致「疏美親中」的態度變化。夏立言，奉朱立倫之命，國台辦呼之即來，立委則扮演親中圍事，儼然是「新時代的國共關係」。

可以說，朱立倫的「親美、友日、和陸」，實乃言不由衷。國民黨高層，把自己的利益置於二三○○萬人的上位，而他們手下的地方扈從，吃多了「共產黨奶水」，逐漸受制另一個中央。長此以往，國民黨更難逃北京手掌心。傅崐萁選主席之傳聞，耐人尋味。如此這般，外來權貴，地方政客，統戰機器，形成了新的三角關係。柯文哲，面對這樣的「亦敵亦友」，想要搶佔藍色板塊，也必須要在北京面前爭寵。藍白合不合這個問題，於是調色盤裡面就難免有別的顏料了。倒是，國人也不能一味看他們淪為北京跟班的笑話，因為依台灣的民主循環，親中政黨不會完全沒有機會捲土重來。如果那一天來臨，北京也絕對會比馬英九那八年更確保「推進統一」、掐住台灣。

至於二三○○萬人呢？維持現狀、拒絕統一是主流。面對武嚇、圍堵、認知戰，又迴避正常國家之路，等而下之罹患斯德哥爾摩症候群，令少數中國協力者為所欲為。二二八，七十七週年，不少人淡忘了，悲劇之發生，根源二戰終結前，台灣領導人士缺乏國家願景，洋溢著歡迎祖國、台灣光復之情緒，終而從日本至民國，被統治本質不變。舊金山和約，「承認朝鮮獨立」，「放棄台灣及澎湖」，一九五二的歷史尚未完成。如今，民主化的台灣，假使依舊迴避自己「未完成的國家」，不啻提供另一個虎視眈眈的「外國」可乘之機。最為驚悚的是，不同於日本、民國，一旦這個「外國」君臨，台灣等於上了開往西藏、新疆的直達車，沒有回程。

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