自由開講》賴清德應該拿出魄力破解「垃圾不分藍綠」的騙術

◎陳啟濃

總統選舉前，年輕人一句流行語「垃圾不分藍綠」，一聽就知道是從民眾黨傳出來的話術。每一個時代的年輕人，總會不滿現狀，這本該屬於年輕人有的，對未來美好生活的期待。然而不該只是簡單的投射到對一個新政黨浪漫天真的期待，應該要冷靜下來，用心客觀的綜合判斷分析。

民進黨總統當選人、現任副總統賴清德。（擷圖自賴清德官方臉書）

「下架貪腐的民進黨」是這次在野黨最大的選舉號召力，然而就像三人市虎，明明市場沒有老虎，經過三人告訴你有老虎，最後還是相信了。雖然沒有任何證據證明執政黨的貪腐事實，但網路、耳語流傳、選舉文宣等流量巨大的說法，瀰漫掩蓋了民眾的生活，這時候當然有民眾選擇相信「民進黨透過國產疫苗、進口雞蛋等方便行事，貪了國家好多錢」這件事情。

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加上地方組織與經營，民進黨確確實實比不上國民黨，國民黨歷經追討黨產，到現在鄉鎮都還有黨部，跟地方的社團、鄉紳連結密切，國民黨比民進黨更落實「勤跑基層」的苦心經營。訊息是靠人的聯結才能傳收，有人有關係才能讓消息流通，於是「貪腐的民進黨」的印象深入地方民心。畢竟國民黨是深耕台灣超過七十年的政黨，地方經營的管道比民進黨暢通許多，所以地方性的選舉，民進黨很難取勝。

相對多數的人選擇賴清德擔任總統，是因為認同民進黨的國家方向，相信會將台灣帶往安定富裕的生活。所以賴清德未來該努力的，是帶領執政團隊，做好地方經營，落實跟地方的連結，把政府施政最確實的訊息帶給每一位國人，不要放任流言四竄。頭重腳輕的政治形態，不利於台灣的民主發展。

（文字工作者）

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