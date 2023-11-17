自由開講》藍白已合！賴應認真回應投柯台灣年輕人之政策需求

◎張天泰

前陣子，看到李筱峰在〈請問柯粉青年〉把柯罵到臭頭，看似快意恩仇，心中已有憂慮，前日（15日）藍白已合消息一出，更深感不安，因為民進黨一直認為只要把柯打倒，就能夠勝選繼續執政，然而，卻未看到投柯台灣年輕人真正的需求，而百年大黨國民黨長期遭受台灣年輕人厭惡，這次竟為了年輕人選票，和只是柯一人政黨的民眾黨談合作，大黨和小黨談合作，就是為了投柯年輕人選票，因根據部分民調顯示，台灣七個年輕人有兩人投賴五人投柯，在年輕人支持度上，總民調第一的賴清德還落後柯文哲！

賴不是沒有意識到問題所在，近期不斷脫下西裝，不斷參與和台灣青年對談的活動，不管是大學論壇或媒體舉辦，賴場場參戰，但明顯效果有限，特別是20歲到29歲青年票，可能根本不清楚賴清德是誰，就連賴過去擔任台南市長、立委優秀的政績也不知道，部分人可能對賴清德任職行政院長有印象，賴在台灣年輕人的知名度仍需強化，也不能因賴在年輕人圈較無知名度，就要說年輕人活在同溫層網路世界，這樣操作只會激起年輕人的逆反心理，更不利賴的選情。

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賴清德在台灣年輕人的知名度仍需強化，不能因賴在年輕人圈較無知名度，就要說年輕人活在同溫層網路世界，這樣操作只會激起年輕人的逆反心理，更不利賴的選情。（資料照）

特別現今藍白合已引美國憂心，連柯文哲都提及AIT曾打來問「中共是否介入」？而藍白合明顯是用最黑箱的方式談合，用聯合內閣手法掩蓋分贓，從任何政治常識看來，藍白合都帶給台灣極度不穩定、紛擾、對立的災難，背後就是極權中共以此介選，想要透過藍白合，直接主導民主台灣的未來，賴應有危機意識，再從台灣年輕人的角度去看居住正義、貧富差距拉大等重大政策議題，去為台灣年輕人正遭受多重結構性壓迫的困境，真正設身處地的換位思考，如果我是台灣年輕人，沒房、沒車，沒錢，不敢生孩子，每天工作後狀態只能活著，看不到未來的希望，那如何安身立命，而極權中共在潛移默化之中，已整合了藍白在野力量，又成功地置入了親中政策，目前離台灣總統大選還剩下不到兩個月。賴清德真正要提防的對手，不是已無存在感的侯友宜，更不是柯文哲，而是極權中共的習近平。

（政治工作者）

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