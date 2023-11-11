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自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚請問柯粉青年

2023/11/11 05:30

藍、白正在苟合。黨國教育下的侯友宜是「純藍」頭腦，無疑；但柯文哲果真「純白」乎？原本號稱「白色」的柯文哲，二○一四年選台北市長時，標榜「墨綠」，受民進黨大力支持；上任市長後變身為要和紅色中國「一家親」的「紅」人；他翻雲覆雨，從白色、墨綠，轉而討好藍、紅、黃、橘…，之後又說超越藍綠，號稱「無色」。

這位變色達人受到廿歲到廿九歲年輕人高達70％的支持。民主國家投票自由，我擔心的是，這位變色達人的言行，當真是當今台灣青年認同的楷模？

請問柯粉，柯某去過中國十八趟，當起台商賣起葉克膜，卻對中國遭國際指責的活體器官移植無感。你欣賞嗎？

請問柯粉，柯某崇拜世界公認的獨裁殺人者毛澤東，還親赴延安「革命聖地」朝拜，你崇拜嗎？

請問柯粉，反民主的柯某，公然表示痛恨與議會協商，痛恨到用hate來形容。你知道嗎？

請問柯粉，柯某在台灣揚眉瞬目，目中無人，到了中國見了中共官員，畢恭畢敬，椅子只做三分一，你佩服嗎？

請問柯粉，柯某把擁有九十四分自由度的台灣，罵得一文不值；對於自由度只有九分的中共的迫害人權、掌控全民、高壓香港、殺害藏人、「新疆」集中營…，毫無意見，你也無意見嗎？

請問柯粉，外賓贈柯某懷錶，他卻公開指「破銅爛鐵」，外賓送他禮物，他公開說「這是給窮極無聊的人玩的」！台灣若出現這種粗魯總統，你很光榮嗎？

請問柯粉，小學老師有沒有教你在公共場所打哈欠要用手摀嘴？一個想當總統的人，在公開場合經常張著大口打哈欠，旁若無人。你喜歡這種連小學生都不如的人當總統嗎？

請問柯粉，你知道你支持的人如何侮辱女性嗎？他說他不選婦科是因為「婦科只剩下一個洞」、「在女人大腿當中討生活」；他說女人「長得漂亮可以去做櫃台，不適合當市長」；談容積代金政策時，將「徵收」與「價購」之別比成「被強暴比被誘姦便宜」；他還取笑未婚女性「一個國家30歲未婚女性佔30％，會造成國家不安定，會有國安危機」；還說台灣女性外出不化妝會嚇人！

請問柯粉，柯某市長執政不到兩年，他的團隊跑掉一半以上，人和極差。他的施政滿意度始終全國墊底，你很滿意嗎？

請問柯粉，柯某曾誓言要除五弊，結果卻全部放水，你無感嗎？

請問柯粉，柯某開了很多空幻措施，什麼「無人自駕巴士」、「行動派出所」、「豪華社宅」、「實聯制神奇機台」、「鞦韆計時器」… 最終都浪費市庫。你清楚嗎？

請問柯粉，柯某訪問以色列看了大屠殺紀念館之後，他說猶太人對國際上最大的「宣傳」是猶太人遭希特勒屠殺六百萬人。你若是被殺的猶太人親人，作何感想？

請問柯粉，柯某說「什麼國家主權意識，在我看來就是屁」。你真敢選一個把國家主權當屁的人當總統嗎？

柯粉青年們，柯某還有不勝枚舉的輕佻言行，在你們未成年之前不及見聞。綜其言行，他具有以下人格特質：忘恩負義、極缺教養、自我中心、性別歧視、物化部屬、諂媚中共、崇拜獨夫、不講誠信、價值虛無、立場搖擺、推諉塞責、刻薄寡恩…。

請問柯粉，你們真的喜歡這種異常人格來當台灣總統嗎？只知道耍酷、逗趣、好玩、嘻鬧的年輕人，你不怕你的選票會害慘台灣，總該考慮一下你自己的前途吧！

（作者是台北教育大學名譽教授）

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