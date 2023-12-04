自由開講》中國共產黨在害怕什麼！？

◎陳慶坤

8月21日《華盛頓郵報》刊登專欄作家羅金（Josh Rogin）的投書，標題為「中國為何這麼害怕台灣副總統？」文章寫道，目前賴清德在台灣大選民調中居冠，很多台灣人認為實際上台灣是主權獨立的國家。因此，不論賴清德是否勝選，這項事實將持續下去，這是真正讓北京「擔憂」害怕的。

羅金認為，根據北京當局和台灣一些在野黨人物散布，民進黨總統參選人賴清德明年1月若當選台灣總統，可能引發兩岸關係迄今最大危機，還可能導致戰爭！中國一如既往透過經濟施壓、軍事恫嚇、假消息等手段，大力干預賴清德的選情。中國共產黨害怕賴清德當選，無庸置疑！

請繼續往下閱讀...

中國共產黨害怕賴清德（中）當選，無庸置疑！（美聯社）

中國國家主席習近平11月15日在舊金山與美國總統拜登舉行「拜習會」，習近平在會中表示「傾向和平統一」，但聽到拜登重申美國支持維持台海現狀並決心維護和平時，習近平即提高可能動武的情境，更直言中國不會永遠滿足於現狀，美方應該將不支持台獨的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一，中國終將統一，也必然統一。並敦促拜登不要在台灣明年總統大選前為民進黨候選人賴清德背書！？

另一方面，「藍白合」鬧劇，事實上是要履行實踐國民黨、民眾黨、中共三方共同的目標，就是要下架民進黨。

國、眾兩黨發表兩岸關係政見時，都講「兩岸和平、交流對話」比戰爭好，用以蠱惑台灣民心，這些語言措辭主動去附和中共說法，可以想見「藍白合」破局是對中共想要統一台灣的「重大打擊」。因此藍白合破局之後，退而求其次，中國更積極介選加強操作讓民進黨「國會不過半」的策略。國民黨副總統參選人趙少康與韓國瑜深藍戰鬥藍的歸隊，諭示著以利未來「朝小野大」擋軍購、阻止潛艦國造，讓台美關係無實質進展，癱瘓民進黨政府，重演扁政府執政時受制於國會的情形。

因此，對中國共產黨來說，問題不在於賴清德說了什麼或承諾當選後會做什麼，而是如美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）所言，民進黨若接連3屆勝選，將證實北京透過脅迫恫嚇以加強掌控台灣的企圖漸趨失敗。這也表示中國國民黨在台灣會逐漸消失，統派在台灣民主自由的照耀下也會失去市場，這才是中共所害怕的問題所在。

因為賴清德通情達理，行事平穩並非是魯莽之人，從政四十年來秉持正義清廉，這讓對手無以抓到賴清德的辮子，北京更難削弱他的氣勢，參選以來民調居高不下，並非「黨國恃從」侯友宜與「老謀深算」的柯文哲可望其項背。羅金認為，賴清德是理性的領導者，兩岸路線與蔡總統一致，在台灣統派「消失」是趨勢。

因此，2024年總統大選確實關係著台灣未來數十年的命運走向，台灣人不要忽略習近平正在迅速改變台灣現狀，並比過去任何時候都更強烈干預台灣政治的事實；台灣人選擇正確的道路，用選票捍衛台灣民主自由的生活方式，這才是中國共產黨所害怕的！

（退休教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法