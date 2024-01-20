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自由開講》大選後之國際局勢：臺灣的機會與挑戰

2024/01/20 16:38

宮臨冬

自台灣總統大選結果揭曉後，國際頭條紛紛報導，顯示大多數台灣人民對中國的否認，並不希望與中國走得更近。這一結果不僅在國內各黨派中明顯體現，更反映了台灣人對獨立自主、民主制度及自由法治的重視。

黨派立場：民進黨、國民黨、民眾黨的分歧

在台灣，明顯可以看到國民黨和民眾黨尋求與中國更為親近，而民進黨則保持謹慎的態度，致力於維持現狀。儘管「獨」字問題引起爭議，但台灣無庸置疑的是一個擁有自主治理、完整法治、健全經濟、穩健軍隊、優質教育和普及健康保險的民主國家。

風險與危機：黨派間合作的挑戰

然而，在大選前，國民黨和民眾黨兩黨之間的分歧導致了一場名為藍白合的政治鬧劇。藍白兩陣為爭取權力，呈現出丑角現形的一幕。這也顯示，無論是國民黨還是民眾黨，他們缺乏在重要議題上達成一致的談判技巧，這可能對台灣的未來帶來危險。

賴清德在選舉中的勝利，帶來的重要性在於他能夠在國際舞台上為台灣發聲。（本報資料照）

選後展望：賴清德的重要性

賴清德在選舉中的勝利，帶來的重要性在於他能夠在國際舞台上為台灣發聲。美國對賴清德當選的反應即宣布高級代表團即將造訪，這不是一個偶然的巧合。賴清德在新的角色中必須確保美台關係維持良好，尤其是在中國威脅下，這需要在外交上保持強硬態度。

美國動態：對台灣的支持與國防政策

兩個重要事件突顯了美國對台灣的支持。首先，美國宣布重整太平洋天寧島之機場，這是一個重要的軍事舉措。其次，總統拜登簽署破紀錄的8,860 億美元國防政策計劃，計畫強調對抗中國在印太地區的軍事活動，並支持台灣軍隊。

中國軍力疑慮：美國情報揭示缺陷

中國雖然在全球國防開支排名第二，但其軍事能力和裝備仍然存在缺陷，美國情報顯示中國導彈存在問題。這讓人懷疑中國在面對實際軍事行動時的表現，同時也揭示了中共清除軍隊內部不安定因素的挑戰。 區域盟友：日本的軍事擴張 同時，日本的軍事擴張顯示出其在區域安全上的關切。日本通過增加國防預算，加強軍事實力，這將有助於維護太平洋地區的和平穩定，同時提供台灣在區域防禦方面的協助。

結語：台灣的未來與國際支持

總的來說，賴清德當選為台灣帶來了國際支持，特別是來自美國。美國對台灣的軍事支持和與區域盟友的合作，將有助於維護亞太地區的和平穩定。儘管存在一些風險因素，但台灣在國際局勢中的地位將取決於其堅定的自主性、堅強的民主制度和與盟友的合作。

（中共研究人員）

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