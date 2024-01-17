晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 專欄

民主之盾》新政府應固本防患 以確保台灣永續發展

民主之盾

民主之盾

2024/01/17 10:09

◎陳文甲／國策研究院資深顧問

「賴蕭配」不孚眾望獲得勝選

1月13日晚間台灣大選結果揭曉，副總統賴清德先生與台灣前駐美大使蕭美琴女士，不孚眾望當選第16屆正副總統，隨即於競選總部前舉辦國際記者會發表勝選感言，直指這次大選的三大意義：「一是，台灣告訴全世界，在民主和威權之間，我們選擇站在民主這一邊，而且會繼續和國際民主盟友並肩同行；二是，台灣人民以用行動，成功抵禦外部勢力的介入，自己選出自己的總統；三是，『賴蕭配』得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路」。上揭意義同時呼應「賴蕭配」之所以勝選，因為最能捍衛「台灣主體」與「民主自由」、最能與美日等西方民主國家鏈結合作、最能應處國際與兩岸變局、最能抵禦外部勢力的介入、最能引領繼續走在正確道路等方面的「適任」國家領導人。

美中對台「維持現狀與促統反獨」的不同反應

「賴蕭配」勝選後，一方面，美國務卿布林肯隨即表達祝賀之意，並表示美國期待與賴政府以及各政黨領袖攜手合作，一同追求共同利益和價值，進一步深化台美非官方關係，這符合以台灣關係法、美中三個聯合公報、對台六項保證為指導的美國「一個中國」政策；此外美國總統拜登也重申美國不支持台灣獨立，減緩中國可能的強烈反彈；於此同時美國政府特別派出美國代表團，包括前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）、前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）及美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）於翌日抵達台灣與各界政治領袖會面，傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美國長久以來對台海和平穩定的關切。

另一方面，中國外交部發言人於翌日下午表示，美國國務院就台灣總統大選發表聲明，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方的僅與台灣保持文化、商務等非官方關係的政治承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

顯見「賴蕭配」勝選美中兩國對台的不同反應：一則，美國反應出的是「維持現狀」（一中政策、台灣不獨、中國不武）與「防止現狀改變」（提供嚇阻的防衛武器、反對單邊改變現狀）；二則，中國反應出的是「促統」（一個中國、一國兩制、九二共識）與「反獨」（反對台獨、不放棄使用武力、反對外力介入）。

民進黨正副總統候選人賴清德（左）、蕭美琴13日順利當選。（美聯社）

賴政府面臨「朝小野大與美中博弈」的內外挑戰

賴政府在5月20後組成後，對內要弭平朝野選戰對立傷痕與立院的折衝，對外要面對美中博弈下兩岸關係的變局，雙重挑戰與問題都考驗著賴政府的執政智慧與能力。

一是，賴政府面臨「朝小野大」的執政困局。「賴蕭配」此次以四成得票率，在「三強鼎立」的戰局中順利突圍，這是民進黨首度在總統兩任任期後再度執政，也是首度面對三分天下的國會新型態，如此「朝小野大」的執政困局，行政權與立法權的磨合？執政黨與在野黨的協商？賴政府又如何團結人民向前行？在在都是內部挑戰與問題。

二是，美中博弈下兩岸關係的變局。誠如「權力轉移理論」所指：隨著中國的崛起，不滿現有美國主宰的國際秩序，進而加以挑戰；而既有的霸權國家為維持權力與利益，必然予以遏制，美中雙方於是產生權力衝突，而衍生「又競爭、又對抗、又合作」的弔詭博弈。當然兩岸關係也會受到美中博弈的影響，隨著中國對台灣大選介選連三敗後（前兩次的蔡英文總統），在蔡政府一方面不認同中國的「九二共識、一中原則、一國兩制」，另一方面又與美日等民主國家緊密鏈結「抗中保台」，如今將延續蔡總統路線的「賴蕭配」獲得勝選，宣告兩岸關係已經存在的緊張局勢將延續與加劇。

所以中國將會操作「硬的更硬，軟的更軟」的對台策略：在「更軟的方面」，積極以「和統」（一國兩制、九二共識）及「融合」（兩岸一家親、國民待遇），來誘使台灣接受「兩岸和平統一」；在「更硬的方面」，一則在外交層面上，打壓台灣的國際生存空間，有如在選後第三天中國利用經濟援助誘使諾魯共和國與台灣斷交，二則在經貿上，選前中國頻頻透過貿易壁壘調查、取消ECFA部分早收清單關稅減讓施壓，選後料將進一步暫停與台灣的貿易關係甚至封鎖；三則加大「文攻」（法律戰、心理戰、輿論戰與認知作戰）與「武嚇」（軍事演習與灰區作戰），間接或直接的警告可能以「法理統台」及「武力滅台」。如是觀之，賴政府又應如何因處美中博弈下的兩岸關係互動？上揭乃外部挑戰與問題。

賴政府應以「安內攘外與固本防患」為戰略選擇

對於中國而言，台灣不僅是主權的核心問題，也是能否成為海洋大國的戰略問題；而對美國而言，台灣是攸關印太安全與利益的最前哨，也是美中博弈的「海權競爭」關鍵節點。處在兩大勢力之間的台灣，戰略行動的選擇上在就格外重要。

所以賴政府應如同《清史稿．卷一五八．邦交志六》：「夫安內攘外之策，以固本防患為先」所言，應以「安內攘外之策、固本防患為先，確保台灣永續生存發展」為執政戰略：一則，賴政府與民進黨要以最大的誠意與智慧，同國民黨及民眾黨「共生共榮」，同心協力為台灣的生存發展，以及應處國際與兩岸變局；二則，賴政府需審時度勢地運用「地緣戰略」的優勢，並應當「借力使力」的與美日同盟發展緊密的政經與軍事合作關係，且積極強化軍事防衛能力與經貿科技等硬實力，以及民主價值的軟實力為後盾；三則，藉由與美日同盟建立緊密的安保關係後，經由彼等的連結印太與歐洲區域；四則，當台灣有更強大的國力與國際援助力後，以「靠實力才有真和平」的基礎上，務實地開啟兩岸的「和平對等的民主對話」。

此外，賴政府當以去年10月7日以色列遭到巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）嚴重突襲，之所以遭襲源自以色列和沙烏地和談順利，以國當局與情報單位因外部局勢緩和降低戒心，而導致於以色列的預警情報失靈之事例為戒。台灣當前面臨美中博弈白熱化與兩岸關係不確定性等情勢險峻之際，賴政府應更強化情報工作力度，才能精確掌握美中博弈與中國對台預警動態，審時度勢確立相關應處作為，以確保台灣的生存安全與永續發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書