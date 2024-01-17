民主之盾》新政府應固本防患 以確保台灣永續發展

◎陳文甲／國策研究院資深顧問

「賴蕭配」不孚眾望獲得勝選

1月13日晚間台灣大選結果揭曉，副總統賴清德先生與台灣前駐美大使蕭美琴女士，不孚眾望當選第16屆正副總統，隨即於競選總部前舉辦國際記者會發表勝選感言，直指這次大選的三大意義：「一是，台灣告訴全世界，在民主和威權之間，我們選擇站在民主這一邊，而且會繼續和國際民主盟友並肩同行；二是，台灣人民以用行動，成功抵禦外部勢力的介入，自己選出自己的總統；三是，『賴蕭配』得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路」。上揭意義同時呼應「賴蕭配」之所以勝選，因為最能捍衛「台灣主體」與「民主自由」、最能與美日等西方民主國家鏈結合作、最能應處國際與兩岸變局、最能抵禦外部勢力的介入、最能引領繼續走在正確道路等方面的「適任」國家領導人。

美中對台「維持現狀與促統反獨」的不同反應

請繼續往下閱讀...

「賴蕭配」勝選後，一方面，美國務卿布林肯隨即表達祝賀之意，並表示美國期待與賴政府以及各政黨領袖攜手合作，一同追求共同利益和價值，進一步深化台美非官方關係，這符合以台灣關係法、美中三個聯合公報、對台六項保證為指導的美國「一個中國」政策；此外美國總統拜登也重申美國不支持台灣獨立，減緩中國可能的強烈反彈；於此同時美國政府特別派出美國代表團，包括前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）、前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）及美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）於翌日抵達台灣與各界政治領袖會面，傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美國長久以來對台海和平穩定的關切。

另一方面，中國外交部發言人於翌日下午表示，美國國務院就台灣總統大選發表聲明，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方的僅與台灣保持文化、商務等非官方關係的政治承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

顯見「賴蕭配」勝選美中兩國對台的不同反應：一則，美國反應出的是「維持現狀」（一中政策、台灣不獨、中國不武）與「防止現狀改變」（提供嚇阻的防衛武器、反對單邊改變現狀）；二則，中國反應出的是「促統」（一個中國、一國兩制、九二共識）與「反獨」（反對台獨、不放棄使用武力、反對外力介入）。

民進黨正副總統候選人賴清德（左）、蕭美琴13日順利當選。（美聯社）

賴政府面臨「朝小野大與美中博弈」的內外挑戰

賴政府在5月20後組成後，對內要弭平朝野選戰對立傷痕與立院的折衝，對外要面對美中博弈下兩岸關係的變局，雙重挑戰與問題都考驗著賴政府的執政智慧與能力。

一是，賴政府面臨「朝小野大」的執政困局。「賴蕭配」此次以四成得票率，在「三強鼎立」的戰局中順利突圍，這是民進黨首度在總統兩任任期後再度執政，也是首度面對三分天下的國會新型態，如此「朝小野大」的執政困局，行政權與立法權的磨合？執政黨與在野黨的協商？賴政府又如何團結人民向前行？在在都是內部挑戰與問題。

二是，美中博弈下兩岸關係的變局。誠如「權力轉移理論」所指：隨著中國的崛起，不滿現有美國主宰的國際秩序，進而加以挑戰；而既有的霸權國家為維持權力與利益，必然予以遏制，美中雙方於是產生權力衝突，而衍生「又競爭、又對抗、又合作」的弔詭博弈。當然兩岸關係也會受到美中博弈的影響，隨著中國對台灣大選介選連三敗後（前兩次的蔡英文總統），在蔡政府一方面不認同中國的「九二共識、一中原則、一國兩制」，另一方面又與美日等民主國家緊密鏈結「抗中保台」，如今將延續蔡總統路線的「賴蕭配」獲得勝選，宣告兩岸關係已經存在的緊張局勢將延續與加劇。

所以中國將會操作「硬的更硬，軟的更軟」的對台策略：在「更軟的方面」，積極以「和統」（一國兩制、九二共識）及「融合」（兩岸一家親、國民待遇），來誘使台灣接受「兩岸和平統一」；在「更硬的方面」，一則在外交層面上，打壓台灣的國際生存空間，有如在選後第三天中國利用經濟援助誘使諾魯共和國與台灣斷交，二則在經貿上，選前中國頻頻透過貿易壁壘調查、取消ECFA部分早收清單關稅減讓施壓，選後料將進一步暫停與台灣的貿易關係甚至封鎖；三則加大「文攻」（法律戰、心理戰、輿論戰與認知作戰）與「武嚇」（軍事演習與灰區作戰），間接或直接的警告可能以「法理統台」及「武力滅台」。如是觀之，賴政府又應如何因處美中博弈下的兩岸關係互動？上揭乃外部挑戰與問題。

賴政府應以「安內攘外與固本防患」為戰略選擇

對於中國而言，台灣不僅是主權的核心問題，也是能否成為海洋大國的戰略問題；而對美國而言，台灣是攸關印太安全與利益的最前哨，也是美中博弈的「海權競爭」關鍵節點。處在兩大勢力之間的台灣，戰略行動的選擇上在就格外重要。

所以賴政府應如同《清史稿．卷一五八．邦交志六》：「夫安內攘外之策，以固本防患為先」所言，應以「安內攘外之策、固本防患為先，確保台灣永續生存發展」為執政戰略：一則，賴政府與民進黨要以最大的誠意與智慧，同國民黨及民眾黨「共生共榮」，同心協力為台灣的生存發展，以及應處國際與兩岸變局；二則，賴政府需審時度勢地運用「地緣戰略」的優勢，並應當「借力使力」的與美日同盟發展緊密的政經與軍事合作關係，且積極強化軍事防衛能力與經貿科技等硬實力，以及民主價值的軟實力為後盾；三則，藉由與美日同盟建立緊密的安保關係後，經由彼等的連結印太與歐洲區域；四則，當台灣有更強大的國力與國際援助力後，以「靠實力才有真和平」的基礎上，務實地開啟兩岸的「和平對等的民主對話」。

此外，賴政府當以去年10月7日以色列遭到巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）嚴重突襲，之所以遭襲源自以色列和沙烏地和談順利，以國當局與情報單位因外部局勢緩和降低戒心，而導致於以色列的預警情報失靈之事例為戒。台灣當前面臨美中博弈白熱化與兩岸關係不確定性等情勢險峻之際，賴政府應更強化情報工作力度，才能精確掌握美中博弈與中國對台預警動態，審時度勢確立相關應處作為，以確保台灣的生存安全與永續發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法