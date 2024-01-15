自由開講》給民進黨的一封信：除了抗中保台以外……

◎金人彥

二○二四總統與立委選舉正式落幕，執政八年的民進黨以四成選票贏得總統、副總統位置，保住本土政權繼續執政，卻以三成六的立委選票，喪失了國會過半的執政優勢。面對這樣的結果，我想多數民進黨支持者都不禁要問：若沒了四成台灣民眾堅定想「抗中保台」的意志，民進黨能抵擋住六成想政黨輪替的台灣民意嗎？這問題對民進黨而言，更是一個必須迫切自詰，並盡速尋出明確解答的大哉問。

過去八年，咬牙推動年金改革，新進公務人員的退休生活保障住了；改善投資環境，變更對外貿易策略，股市大漲，甚至超過恆生指數了；同婚合法，性別更加平權了、多元了；抵禦新冠，防疫成為全球典範，甚至疫苗自製，可以不完全仰賴他國疫苗的進口、捐贈了；國軍體質漸進改造，甚至跨出潛艦國造的步伐了；美台與日台關係史上最好，甚至台灣的國際能見度、看好度都遠勝前幾任政府；基本薪資幾度調升，超過27K的歷史新高，遠勝馬政府時代的22K……等等，要細數過去8年的改革與進步，自然不是一篇民意論壇的短論可以說盡的。然而，六成民意對執政黨的強烈不滿卻又是鐵一般的事實。

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執政八年的民進黨以四成選票贏得總統、副總統位置，保住本土政權繼續執政，卻以三成六的立委選票，喪失了國會過半的執政優勢。（圖擷取自時代雜誌網站）

為此，請民進黨必須痛定思痛，盡快思考出八年執政過程中，究竟有哪些國政上的推動確實造成人民的困境與反感，例如：

（一）交通違規的計點、扣照制帶給民眾多少不便？對提供交通服務的司機族群又帶來多少生計上的扼殺與壓迫？

（二）醫、護人員勞動與薪資環境的改善、提升，是否過於牛步，致使醫、護人員心生怨懟？

（三）雙語政策畸形到外國留學生來台得聽英語根本沒他們流利的教師用英語上課，而台下聽課的本國學子淪為聽雷的鴨子，束手無策；且各級學校徵聘教師，不論科系，試教竟都要求必須以全英語授課，連中文系、台文系都不例外，這是否已走火入魔？

（四）倉促推動汽、機車全面禮讓行人，造成多少交通意外與阻塞，讓多少汽、機車駕駛無所適從，進一步懷疑政策擬定的合理性？

（五）一再有從政同仁違犯學術倫理、婚姻倫理、財政倫理，為何民進黨無法有效遏阻與對治，致使在野黨得以一再抨擊攻訐，支持者也連帶受辱？

（六）死刑是否廢止，一再成為在野黨質疑、攻詰的箭靶，民進黨是否該順應民意、明確表態？……等等。

凡此種種，民進黨都應該在最短時間內確實傾聽民意、對症下藥，公開、明確的調整各項政策的施行細項，展現民進黨願意傾聽民意、回應民意的謙卑與效率。若不如此，已形同被台灣人民「留職察看」的民進黨政府，勢必無法於四年後再次抵擋政黨輪替的人民心聲，又何談帶領台灣民眾「抗中保台」呢？

（作者為大學助理教授）

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