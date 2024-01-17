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自由開講》蔣萬安市長 言過其實了！

2024/01/17 10:23

◎陳啟濃

台北市長蔣萬安在選舉過後發表一篇長篇的感言，對於選舉結果的論述，個人認為有些錯誤的解讀，特別藉此提出來指教。

蔣萬安特別強調支持侯友宜那四百多萬選民會因為落選而感到失落，因為他們在乎中華民國，對台灣未來有期待，對自由民主有熱愛。這樣的說法其實是貶低自己的格局，並且對台灣的民主選舉狹隘的解識。應該說所有投票的民眾，不管他是把票投給誰，都是基於認同國家的民主機制，同時對台灣都有美好的期待。

國民黨籍台北市長蔣萬安。（資料照）

其次蔣萬安認為賴清德只有得到四成的票數，所以有六成選民對執政者是不信任的，這樣的解釋以偏概全，欠缺對選舉的基本認識。因為有三位候選人，本來當選的門檻就大約在四成，不能用來解釋對政府的信任度。假設今天是侯友宜當選得票也會大約在四成左右，那可不可以說另外那六成是不放心給國民黨執政的呢？當然不行。因為如果只有兩黨競爭，勝利者得票才會超過五成。

再說以這次政黨票來說民進黨還是穩居第一名，表示民眾對所有的政黨，還是最支持信任民進黨，才會得到最高票的政黨得票數。

蔣萬安是法律人應該有學過政治學，蔡英文卸任前還有將近四成的滿意度，比照馬英九只有一成七的滿意度，已經高出太多了。再說執政者本來就不可能讓人民完全滿意，台灣更特別，還包括中共因素以及整體國際環境的因素。

（文字工作者）

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