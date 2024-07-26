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自由開講》拿國旗有罪嗎？！漢光演習展現台灣軍民堅韌與愛國心

2024/07/26 11:46

◎魏國明

國防是每一個公民的共同責任，在民主社會裡，國防事務不再是軍方的職責，而是需要全民的參與及支持，最近的一篇文章批評國防部漢光演習的安排，認為這些活動過於表面化，並非真正的實戰演練，然我們應該從另一個角度來看待這些演習，並理解其背後的意義和重要性：

一、台灣人愛國，所以拿國旗

民眾揮舞國旗迎接演習部隊的場面，應該被視為台灣人愛國情操的表現，這種自發性的支持與參與，不僅象徵全民對國防事務的關心和支持，也反映出人民對於國家安全的重視和熱愛，這樣的愛國行為，無論是否事先知情，都應該被正面看待，而非揶揄為「擺拍」行為，國旗象徵國家的尊嚴與榮耀，民眾自發地揮舞國旗，是對國家和軍隊的支持，這樣的場景不僅提升演習的象徵意義，也激勵參與演習的官兵。

圖為日前內埔鄉一間幼兒園動員學童夾道揮舞國旗歡迎軍方戰甲車。（資料照）

二、軍民同心齊力斷金

軍民同心齊力斷金的精神，是國防最強後盾，當人民願意參與並瞭解國防事務，對於未來的全民動員和國土防衛將有莫大的助益，演習期間民眾的熱情參與，不僅能提升國防部隊的士氣，也能促進軍民之間的理解與合作，這樣的互動，有助於建立一個更堅固的國防體系，並強化全民對國防的信心與支持，當民眾參與演習，瞭解軍方如何應對突發狀況，將來若真有緊急情況，民眾也能更迅速地配合。

三、演習本來會事先協調

無論是民生物資或作戰地點的選定，提前告知並取得民眾的合作是必要的，正如萬安演習一樣，不僅需要事先通知人民，讓他們做好準備，更需要讓民眾理解並參與，只有在全民共同參與下，國家的防禦力量才能有效發揮，國家才有希望在面對任何外來威脅時，展現出無與倫比的堅韌與團結，此外，提前協調可以避免不必要的混亂和誤會，確保演習的順利進行，達到預期的訓練效果。

結語

在這個時代，國防事務不再僅是軍方的責任，而是需要全體國民的共同參與，演習過程出現的一些場景，或許在某些人眼中是「演戲」，但事實上這些場景展現人民對國防的熱情和支持，也證明台灣社會在民主化進程中，軍民之間的信任和合作得到顯著的提升，只有在這樣的基礎上，我們才能真正實現全民國防，確保國家的長治久安。

（作者為退役軍人）

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