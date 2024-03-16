自由開講》對頼總統的建言

尤英夫

做為一個小市民，作為一個關心社會國家的知識份子，在民進黨頼主席就要於五月二十日就職總統職位之前，願意提供一些淺見，供決策時的參考。

第一 ：建立穩定的兩岸關係

就目前整個政治情況而言，兩岸關係無疑是重中之重。在未來的就職演說中，談到政府治理與未來的發展時，有必要說明如何穩定兩岸的關係。看著中共軍機航艦不斷繞台實施聯合軍事威懾。就知道穩定兩岸的關係，不是簡單的事，但又不得不努力以赴的任務。

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頼總統恐怕要繼續秉持前任總統遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例與「和平、對等、民主、對話」的態度，處理兩岸事務。儘量避免對立與分歧的擴大。政府各部門應該與友好國家多多交流溝通，同時鼓勵民間社團積極參與國際社會。

作者建議即將就任總統的賴清德，務必在新政府成立後，儘速立法通過揭弊者保護法，給老百姓一新耳目。（本報資料照）

第二： 廣納民意

每個人的思慮都不可能完美，所以一定要認真聆聽其他人的意見，尤其是不同的意見。這些不同的意見，有很多是善意的。但有一些可能是惡意的，特別是反對黨。但是傾聽批評人士或反對黨惡意的意見，不會造成自己不好的形象，大可不必怒言相對或怒目相向。

由於國事如麻，可能需要全國人民的集體智慧提供意見，不妨研擬舉辦多方面的國是會議，諸如經濟、民生、社會、國防、政治等國事會議。相信有心人士一定樂於幫助頼政府做一些事。

第三：誠實是最好的政治策略

絕大多數的人不會承認自己的言行是錯誤的，尤其是政治人物，這也是人性使然或者攸關自己的政治利益。問題是言行錯誤，是不可能因為沈默或反駁變成正確。如果還硬拗到底，就可能會邊延伸一大推的問題，而無法善了。 誠實承認錯誤或是不當，難免引來譏諷惡評，面子裡子雙輸。但是不誠實承認錯誤或是不當，怎麼會有改善或改正的可能？再說，天下之大，何人不會犯錯？又不是神仙，有人敢保證全不會犯錯嗎？一陣風過了，同時改善改正了，人民更有可能由衷的尊敬。

對於人民有疑慮的事情，有必要講清楚說明白，不可以遮遮掩掩。以台灣的電力而言，很多人包括外商一直懷疑不夠使用，即使政府官員一再的說明，還是無法解決一大推的迷惑。個人認為有必要請外界專家來調查說明。外界專家不妨由質疑的團體來推薦。如果他們出面說明台灣電力足夠用，就沒有話說。如果電力不夠用，也可以由這些專家提出改善的辨法。這樣下來，還有人會自討沒趣再敢說話嗎？

第四：儘量避免政治酬庸

我們必須承認，新政府成立莫不有政治酬庸的事實，國民黨民進黨皆如此，世界各民主各國也是一樣。但是人才是政府面對未來完善治理提高競爭力最重要的資產，用人要「唯」才適用，不分黨派，「找對人才做對事」一直是新政府重要的課題。因此政治酬庸一定要儘量避免。不能避免時，就給予不重要的職位。

過去國營事業或是政府控管的財團法人等，常是最多政治酬庸的去處。如果這些人只居高位，不太管下屬的業務或人事，完完全全尊重專案經理的經營，也許情況不會險惡。但是如果受到政治酬庸的人，事事干涉到下屬的業務或人事，自己又不是很專業很能幹，那麼問題可以就會變大了。以財團法人台灣手工業推廣中心為例，個人因為處理過曾發生的訴訟，了解到該中心是對全台灣手工藝品的輔導生產，促進工藝品之改良與創新及外銷市場之推廣，俾增加國民就業機會，發展國家經濟為宗旨。過去國內外廠商，甚至國外元首常來造訪該中心並參觀購買手工藝品。對於台灣手工藝品業者，有相當幫助與貢獻，因此該中心對他們事業甚為重要。

可惜的是政治酬庸的關係，幾年前董監事會竟然決議解散，理由是「本中心因受與國立臺灣大學訴訟案及新冠肺炎疫情影響，經評估已無法繼續達成設立目的，經通過辦理結束營運及解散」，忘記它是台灣展示面積最大、也是歷史最悠久的民間藝品展示場所，忘記它存立時期是永久性的。更何況截至解散前一年底，該中心資產淨值還有好幾百萬元。退一步再怎麼說，也應該在結束營運及解散前，問問中心內擺設商品的手工藝品廠商的意見吧？

第五：有權必濫舉世皆然，這是萬古不變的經驗

法國孟德斯鳩就指出：「一切有權力的人都愛濫用權力」，防止權力濫用的辦法，就是用權力約束權力，權力不受約束必然產生腐敗。有人也因此說「有權必有責、用權必擔責與濫權必追責」。從國際經驗來看，要從制度上確立權力的界限，讓權力在公開透明中運行，也就是了一般人所說較為廣泛陽光法案，包括政治獻金法、公職人員財產申報法、遊說法、利益衝突迴避法、資訊自由法、行政程序法等，目的在防止或減少政府機關及人員（包括民意機關代表）違法、濫權、自肥等行為的發生。

但是這些法律是否完整，應該可以再檢討，例如違反公職人員財產申報法者，最多只有罰鍰。只有申報義務之人受某項處罰後，經受理申報機關（構）通知限期申報或補正，無正當理由仍未申報或補正者，才處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰金，警惕效果非常有限。更何況，沒有揭弊程序及保護保護者的規定。我們還必須指出，雖然朝野各黨派都認識制定此一法律之必要，也有提出法案草稿，但到今天為止，立法院還是沒有通過揭弊者保護法（證人保護法，保護範圍有限。又法務部的「鼓勵檢舉妨害選舉要點」針對選舉是不夠的）。

眾所周知，公私部門的內部人員對弊端之發生與經過有第一手之資料，若能主動揭發，則事先能防止發生，事後能追究責任，其揭弊功效超乎其他一般民眾，然因其屬於被揭弊者之部屬或員工，可能遭受解僱、降級、減薪等報復措施，若無揭弊者保護法，怎麼可能奢望內部人員來揭弊。因此揭弊者保護法務必在新政府成立後，儘速立法通過，給老百姓一新耳目。

（作者為律師）

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