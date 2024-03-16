晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》對頼總統的建言

2024/03/16 11:48

尤英夫

做為一個小市民，作為一個關心社會國家的知識份子，在民進黨頼主席就要於五月二十日就職總統職位之前，願意提供一些淺見，供決策時的參考。

第一 ：建立穩定的兩岸關係

就目前整個政治情況而言，兩岸關係無疑是重中之重。在未來的就職演說中，談到政府治理與未來的發展時，有必要說明如何穩定兩岸的關係。看著中共軍機航艦不斷繞台實施聯合軍事威懾。就知道穩定兩岸的關係，不是簡單的事，但又不得不努力以赴的任務。

頼總統恐怕要繼續秉持前任總統遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例與「和平、對等、民主、對話」的態度，處理兩岸事務。儘量避免對立與分歧的擴大。政府各部門應該與友好國家多多交流溝通，同時鼓勵民間社團積極參與國際社會。

作者建議即將就任總統的賴清德，務必在新政府成立後，儘速立法通過揭弊者保護法，給老百姓一新耳目。（本報資料照）

第二： 廣納民意

每個人的思慮都不可能完美，所以一定要認真聆聽其他人的意見，尤其是不同的意見。這些不同的意見，有很多是善意的。但有一些可能是惡意的，特別是反對黨。但是傾聽批評人士或反對黨惡意的意見，不會造成自己不好的形象，大可不必怒言相對或怒目相向。

由於國事如麻，可能需要全國人民的集體智慧提供意見，不妨研擬舉辦多方面的國是會議，諸如經濟、民生、社會、國防、政治等國事會議。相信有心人士一定樂於幫助頼政府做一些事。

第三：誠實是最好的政治策略

絕大多數的人不會承認自己的言行是錯誤的，尤其是政治人物，這也是人性使然或者攸關自己的政治利益。問題是言行錯誤，是不可能因為沈默或反駁變成正確。如果還硬拗到底，就可能會邊延伸一大推的問題，而無法善了。 誠實承認錯誤或是不當，難免引來譏諷惡評，面子裡子雙輸。但是不誠實承認錯誤或是不當，怎麼會有改善或改正的可能？再說，天下之大，何人不會犯錯？又不是神仙，有人敢保證全不會犯錯嗎？一陣風過了，同時改善改正了，人民更有可能由衷的尊敬。

對於人民有疑慮的事情，有必要講清楚說明白，不可以遮遮掩掩。以台灣的電力而言，很多人包括外商一直懷疑不夠使用，即使政府官員一再的說明，還是無法解決一大推的迷惑。個人認為有必要請外界專家來調查說明。外界專家不妨由質疑的團體來推薦。如果他們出面說明台灣電力足夠用，就沒有話說。如果電力不夠用，也可以由這些專家提出改善的辨法。這樣下來，還有人會自討沒趣再敢說話嗎？

第四：儘量避免政治酬庸

我們必須承認，新政府成立莫不有政治酬庸的事實，國民黨民進黨皆如此，世界各民主各國也是一樣。但是人才是政府面對未來完善治理提高競爭力最重要的資產，用人要「唯」才適用，不分黨派，「找對人才做對事」一直是新政府重要的課題。因此政治酬庸一定要儘量避免。不能避免時，就給予不重要的職位。

過去國營事業或是政府控管的財團法人等，常是最多政治酬庸的去處。如果這些人只居高位，不太管下屬的業務或人事，完完全全尊重專案經理的經營，也許情況不會險惡。但是如果受到政治酬庸的人，事事干涉到下屬的業務或人事，自己又不是很專業很能幹，那麼問題可以就會變大了。以財團法人台灣手工業推廣中心為例，個人因為處理過曾發生的訴訟，了解到該中心是對全台灣手工藝品的輔導生產，促進工藝品之改良與創新及外銷市場之推廣，俾增加國民就業機會，發展國家經濟為宗旨。過去國內外廠商，甚至國外元首常來造訪該中心並參觀購買手工藝品。對於台灣手工藝品業者，有相當幫助與貢獻，因此該中心對他們事業甚為重要。

可惜的是政治酬庸的關係，幾年前董監事會竟然決議解散，理由是「本中心因受與國立臺灣大學訴訟案及新冠肺炎疫情影響，經評估已無法繼續達成設立目的，經通過辦理結束營運及解散」，忘記它是台灣展示面積最大、也是歷史最悠久的民間藝品展示場所，忘記它存立時期是永久性的。更何況截至解散前一年底，該中心資產淨值還有好幾百萬元。退一步再怎麼說，也應該在結束營運及解散前，問問中心內擺設商品的手工藝品廠商的意見吧？

第五：有權必濫舉世皆然，這是萬古不變的經驗

法國孟德斯鳩就指出：「一切有權力的人都愛濫用權力」，防止權力濫用的辦法，就是用權力約束權力，權力不受約束必然產生腐敗。有人也因此說「有權必有責、用權必擔責與濫權必追責」。從國際經驗來看，要從制度上確立權力的界限，讓權力在公開透明中運行，也就是了一般人所說較為廣泛陽光法案，包括政治獻金法、公職人員財產申報法、遊說法、利益衝突迴避法、資訊自由法、行政程序法等，目的在防止或減少政府機關及人員（包括民意機關代表）違法、濫權、自肥等行為的發生。

但是這些法律是否完整，應該可以再檢討，例如違反公職人員財產申報法者，最多只有罰鍰。只有申報義務之人受某項處罰後，經受理申報機關（構）通知限期申報或補正，無正當理由仍未申報或補正者，才處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰金，警惕效果非常有限。更何況，沒有揭弊程序及保護保護者的規定。我們還必須指出，雖然朝野各黨派都認識制定此一法律之必要，也有提出法案草稿，但到今天為止，立法院還是沒有通過揭弊者保護法（證人保護法，保護範圍有限。又法務部的「鼓勵檢舉妨害選舉要點」針對選舉是不夠的）。

眾所周知，公私部門的內部人員對弊端之發生與經過有第一手之資料，若能主動揭發，則事先能防止發生，事後能追究責任，其揭弊功效超乎其他一般民眾，然因其屬於被揭弊者之部屬或員工，可能遭受解僱、降級、減薪等報復措施，若無揭弊者保護法，怎麼可能奢望內部人員來揭弊。因此揭弊者保護法務必在新政府成立後，儘速立法通過，給老百姓一新耳目。

（作者為律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書